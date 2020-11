Benjamin Chau, directeur général adjoint du HKTDC, a déclaré : « La pandémie de COVID-19 a entraîné l'annulation ou le report d'environ 4 000 expositions physiques dans le monde 1 , ce qui a eu des répercussions sur des transactions estimées à 296 milliards de dollars américains 2 . Elle a été aussi l'occasion pour les compagnies de renouveler leurs méthodes de travail traditionnelles et développer de nouveaux canaux pour le sourcing et le marketing. La pandémie a modifié le modèle de sourcing de nombre d'entre elles et accéléré la transformation de la chaîne d'approvisionnement mondiale. »

Le sourcing intelligent offre de nouvelles perspectives mondiales

Pionnier du sourcing virtuel, le HKTDC a lancé la première plateforme de marketing B2B à grande échelle , hktdc.com Sourcing, en 2000. Depuis, soutenue par ses 50 bureaux dans le monde, elle a rassemblé plus de 130 000 fabricants, deux millions d'acheteurs, et facilité 24 millions de contacts commerciaux par an.

Pour accompagner acheteurs et fournisseurs du monde entier dans leur recherche de nouveaux partenaires commerciaux dans cette période difficile, le HKTDC a entrepris de renforcer plus encore sa plateforme hktdc.com Sourcing. « Un design modernisé et des fonctionnalités faciles à prendre en main offrent une expérience de sourcing intelligent amélioré, à tout moment et en tout lieu. Nous avons intégré de nouvelles technologies, telles que l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique, pour mettre en place des fonctions plus flexibles et personnalisables, comme des profils d'entreprise détaillés, des recommandations de produits et de mots clés suggérées grâce à la reconnaissance d'images de produits, et des propositions de mise en relation plus efficaces », se félicite Benjamin Chau.

Nouveau garant de confiance pour les acheteurs, le Third Party Authentification Service met en avant la crédibilité des fournisseurs. « Le nouveau système d'authentification des fournisseurs classe leur réputation et leur réactivité selon trois catégories or, argent et bronze. Des informations sur leur participation aux événements du HKTDC et la date des dernières mises à jour sont également disponibles, autant de critères pour aider les visiteurs dans la sélection de leurs partenaires.», ajoute Benjamin Chau.

Autre nouveauté, une section NewsBites présente les dernières tendances d'achat et les produits les plus populaires, une actualité poussée par divers canaux aux visiteurs en leur proposant un accès aux fournisseurs mis en avant sur la plateforme.

Autumn Sourcing Week | ONLINE débute lundi prochain

Cet été,l'expo virtuelle Summer Sourcing Weeks | GO ONLINE a réuni des secteurs d'activités pour lesquels des salons physiques n'ont pu se tenir. Son succès a encouragé le HKTDC à lancer une nouvelle Autumn Sourcing Week | ONLINE qui se tiendra la semaine prochaine autour du thème « A New Connected World Beyond the New Normal ». Elle réunira 2 600 fournisseurs provenant de 33 pays et régions. Rassemblant des fabricants de 11 secteurs, l'électronique, la maison, l'éclairage, l'éclairage extérieur, les technologies écologiques, le cadeau, le jouet, la puériculture, la papeterie, l'optique, l'horlogerie, l'expo offre une plateforme unique où les acheteurs pourront se réapprovisionner pour l'année à venir. Des informations détaillées sur les exposants et leurs produits peuvent également être téléchargées sur hktdc.com Sourcing.

L'expo en ligne s'appuie sur une plateforme de business matching dotée d'intelligence artificielle, Click2Match Celle-ci comprend des fonctionnalités de planification de réunions, de visio-conférence, de tchat en ligne et l'échange de coordonnées.

Autumn Sourcing Week | ONLINE présentera plus de 20 webinars au sein d'un espace dédié, le Intelligence Hub autour de quatre grandes thématiques -- SmartTech,Lifestyle, Business Essentials et Green & Sustainability. Plus d'une centaine de personnalités d'horizons divers partageront leurs visons et les dernières tendances.

Plateforme omnicanale pour multipliser les opportunités commerciales

Benjamin Chau affirme que le HKTDC ne cessera d'améliorer ses services en ligne pour créer de nouvelles opportunités commerciales pour les entreprises du monde entier. Il ajoute que dans le futur, salons physiques et plateformes en ligne devront s'intégrer et se compléter. « Même lorsque la tenue d'événements physiques reprendra, le HKTDC continuera d'organiser régulièrement des sessions thématiques de sourcing en ligne pour répondre aux besoins des cycles d'approvisionnement des différents secteurs d'activité. Elles permettront de prolonger l'expérience salon et de capitaliser sur les bénéfices du O2O. »

