MONTRÉAL, QUÉBEC et CALGARY, Alberta, 13 juillet 2021 /CNW/ - HKA a considérablement amélioré ses capacités de consultation en construction au Canada grâce à l'ajout de neuf cadres dans l'ensemble de ses activités à Montréal et à Calgary. Avec les nouveaux employés, HKA emploie à présent 37 cadres de conseil en construction au Canada, dont neuf témoins experts, ce qui en fait l'une des plus grandes pratiques en matière de réclamations de construction au pays.

La croissance de HKA a coïncidé avec son expansion dans les services de conseil en construction, fournissant un soutien complet du cycle de vie des projets aux entreprises participantes à d'importants programmes d'expansion des immobilisations. Sa croissance se produit également alors que les gouvernements fédéral et provinciaux du Canada ont budgétisé près de 500 milliards de dollars pour l'expansion des infrastructures et des capitaux institutionnels.

« Comme notre croissance le démontre, HKA a fait du marché canadien des réclamations de construction une priorité absolue », a déclaré Rick Moffat, associé de HKA. « Nous accueillons les nouveaux membres de notre équipe et nous sommes enthousiastes quant à leur contribution future. »

« L'ajout de ces professionnels élargit notre capacité à soutenir les clients partout à travers le Canada. Leurs compétences complètent notre équipe existante et confèrent davantage de profondeur à nos opérations à Montréal et à Calgary », a déclaré Frank Giunta, associé de HKA et chef des Amériques.

Le principal ajout à l'équipe est Maged Abdelsayed, qui se joint à titre d'associé à Montréal. Ingénieur disposant de 35 ans d'expérience dans l'industrie de la construction, Maged a procuré une expertise en gestion des litiges et en matière de réclamations sur les projets de construction canadiens et internationaux.

Maged a également été témoin expert devant divers tribunaux et comités d'arbitrage au Canada et aux États-Unis dans le cadre de litiges liés aux retards de projet, aux pertes de productivité de la main-d'œuvre, à l'incidence des changements sur les travaux de construction et à l'évaluation des dommages. Maged a récemment été présenté dans Who's Who Legal (WWL) parmi les meilleurs consultants en matière de retardet de dommages pour des réclamations de construction.

Les embauches supplémentaires sont les suivantes :

Michael Bodnar se joint à nous à titre de directeur à Calgary . Michael possède 25 ans d'expérience en ingénierie dans divers rôles techniques et de direction, se spécialisant en ingénierie judiciaire. Avec une formation et une expérience en dynamique des fluides, en science des matériaux et en ingénierie de protection contre les incendies, il se consacre aux enquêtes sur les incendies et à l'analyse d'autres incidents de défaillance, y compris les dommages causés par l'eau.





se joint à nous à titre de directeur à . Michael possède 25 ans d'expérience en ingénierie dans divers rôles techniques et de direction, se spécialisant en ingénierie judiciaire. Avec une formation et une expérience en dynamique des fluides, en science des matériaux et en ingénierie de protection contre les incendies, il se consacre aux enquêtes sur les incendies et à l'analyse d'autres incidents de défaillance, y compris les dommages causés par l'eau. Nader Akkaoui se joint à l'équipe à titre de directeur à Montréal. Avec plus de 14 ans d'expérience en construction et en gestion de projets dans la préparation et la défense des réclamations de construction liées aux retards, à la perte de productivité et à la quantification des dommages. Avant de travailler comme expert et consultant, il a occupé divers postes au sein d'une société mondiale d'ingénierie et de construction dans le cadre de projets internationaux de plusieurs milliards de dollars en Amérique du Nord, dans le golfe arabe et en Afrique. Son expérience s'étend aux secteurs du GNL, des mines et des métaux et de l'infrastructure.





se joint à l'équipe à titre de directeur à Montréal. Avec plus de 14 ans d'expérience en construction et en gestion de projets dans la préparation et la défense des réclamations de construction liées aux retards, à la perte de productivité et à la quantification des dommages. Avant de travailler comme expert et consultant, il a occupé divers postes au sein d'une société mondiale d'ingénierie et de construction dans le cadre de projets internationaux de plusieurs milliards de dollars en Amérique du Nord, dans le golfe arabe et en Afrique. Son expérience s'étend aux secteurs du GNL, des mines et des métaux et de l'infrastructure. Charles Bucci se joint à l'équipe à titre de directeur à Montréal. En tant qu'ingénieur professionnel, Charles dispose de plus de 13 ans d'expérience dans la gestion de projets de construction, dans la préparation et la défense des réclamations de construction liées aux retards, à la perte de productivité, à la quantification des dommages et à l'optimisation des processus de gestion de projet. Il possède également de l'expérience dans l'examen et la mise en œuvre de contrôles de projet et dans la gestion de programmes.





se joint à l'équipe à titre de directeur à Montréal. En tant qu'ingénieur professionnel, Charles dispose de plus de 13 ans d'expérience dans la gestion de projets de construction, dans la préparation et la défense des réclamations de construction liées aux retards, à la perte de productivité, à la quantification des dommages et à l'optimisation des processus de gestion de projet. Il possède également de l'expérience dans l'examen et la mise en œuvre de contrôles de projet et dans la gestion de programmes. Vincent Laroche se joint à l'équipe à titre de directeur-adjoint à Montréal. Vincent possède 10 ans d'expérience en gestion de construction, en planification de projets, en estimation de projets et en gestion de projet. Il a œuvré en tant que consultant sur divers projets complexes dans le secteur privé, y compris des bâtiments commerciaux, institutionnels et industriels, et fournit des services-conseils en matière de construction à diverses organisations de propriétaires.





se joint à l'équipe à titre de directeur-adjoint à Montréal. Vincent possède 10 ans d'expérience en gestion de construction, en planification de projets, en estimation de projets et en gestion de projet. Il a œuvré en tant que consultant sur divers projets complexes dans le secteur privé, y compris des bâtiments commerciaux, institutionnels et industriels, et fournit des services-conseils en matière de construction à diverses organisations de propriétaires. Pierre-Olivier Dionne se joint à l'équipe à titre de manager à Montréal. Pierre-Olivier possède de l'expérience dans la préparation de réclamations de construction et de rapports d'experts. Il a également effectué des analyses de retard et d'échéanciers, des analyses de perte de productivité, des analyses des coûts de projet et des quantifications de dommages.





se joint à l'équipe à titre de manager à Montréal. Pierre-Olivier possède de l'expérience dans la préparation de réclamations de construction et de rapports d'experts. Il a également effectué des analyses de retard et d'échéanciers, des analyses de perte de productivité, des analyses des coûts de projet et des quantifications de dommages. Sung Ho Lee se joint à l'équipe à titre de consultant adjoint senior à Montréal. Avec 19 ans d'expérience dans les secteurs de la construction et des télécommunications, Sung Ho a aidé les membres de l'équipe à gérer des bases de données complexes liées aux projets, à analyser les dossiers de projet, à préparer les livrables des missions et à fournir un soutien technique en TI.





se joint à l'équipe à titre de consultant adjoint senior à Montréal. Avec 19 ans d'expérience dans les secteurs de la construction et des télécommunications, a aidé les membres de l'équipe à gérer des bases de données complexes liées aux projets, à analyser les dossiers de projet, à préparer les livrables des missions et à fournir un soutien technique en TI. Kristaps Thompson se joint à l'équipe à titre de consultant adjoint senior à Montréal. Kristaps possède de l'expérience dans la préparation de rapports d'experts et de réclamations de construction concernant l'analyse des retards, des dépassements de coûts et des pertes de productivité. Il fournit également de l'aide avec les services-conseils en matière de construction.





se joint à l'équipe à titre de consultant adjoint senior à Montréal. Kristaps possède de l'expérience dans la préparation de rapports d'experts et de réclamations de construction concernant l'analyse des retards, des dépassements de coûts et des pertes de productivité. Il fournit également de l'aide avec les services-conseils en matière de construction. Stephanie Ladurantaye se joint à l'équipe à titre d'adjointe administrative à Montréal. Stephanie est une administratrice expérimentée qui a occupé des postes auprès de cabinets importants, comme Bombardier, Deloitte et Invessa.

À propos de HKA -

HKA est le chef de file mondial en matière de consultation pour les services multidisciplinaires d'experts et de spécialistes en atténuation des risques et en résolution de différends dans le secteur des projets d'immobilisation et des infrastructures. Nous disposons également d'une vaste expérience en conseil aux clients quant à l'incidence économique des litiges commerciaux et des différends relatifs aux traités d'investissement, des questions de comptabilité judiciaire, et de gouvernance et de conformité en matière de cybersécurité et de confidentialité. HKA soutient également les entreprises qui font affaire avec le gouvernement fédéral américain, en fournissant des services de consultation sur des questions complexes de passation de marchés du gouvernement. HKA compte plus de 1 000 consultants, experts et conseillers dans plus de 40 bureaux répartis dans 17 pays.

