La société annonce la disponibilité générale de HITRUST Assessment XChange pour ServiceNow

FRISCO, Texas, 23 janvier 2025 /CNW/ - HITRUST, chef de file de l'assurance de la sécurité de l'information pour la gestion des risques et la conformité, a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de l'application HITRUST Assessment XChange pour ServiceNow, une solution transformatrice qui incorpore de nombreuses innovations HITRUST pour offrir une gestion pratique et efficace des risques liés aux tiers aux entreprises de toutes tailles et de toutes maturités.

HITRUST s'engage ainsi à rendre la gestion des risques liés aux tiers (GRT) forte, efficace et concrète en intégrant ses programmes d'assurance éprouvés, les meilleurs de leur catégorie, directement dans la plateforme ServiceNow, afin d'offrir aux entreprises une automatisation fluide, des informations exploitables et une réduction de la fatigue liée à l'évaluation.

L'innovation au rendez-vous : Une approche entièrement intégrée et automatisée de la GRT

L'application de GRT HITRUST XChange pour ServiceNow permet aux entreprises de mettre en œuvre et d'intégrer de manière homogène les outils d'évaluation et de gestion des risques liés aux tiers éprouvés de HITRUST dans la plateforme ServiceNow. Elle comprend de nombreuses innovations industrielles qui augmentent le niveau d'assurance tout en améliorant l'efficacité et l'efficience de la gestion des risques des tiers à travers de larges populations de tiers, y compris :

Contrôles adaptés aux cybermenaces - Ils garantissent la pertinence des cybermenaces émergentes, éliminant ainsi le besoin de questionnaires supplémentaires et redondants.

- Ils garantissent la pertinence des cybermenaces émergentes, éliminant ainsi le besoin de questionnaires supplémentaires et redondants. Portefeuille d'évaluation large et accessible - Fournit des évaluations de fournisseurs à risque faible, modéré et élevé (e1, i1, r2), ainsi que des évaluations de gestion des risques d'IA et de sécurité de l'IA récemment publiées, toutes construites à partir du cadre de référence HITRUST hautement reconnu.

- Fournit des évaluations de fournisseurs à risque faible, modéré et élevé (e1, i1, r2), ainsi que des évaluations de gestion des risques d'IA et de sécurité de l'IA récemment publiées, toutes construites à partir du cadre de référence HITRUST hautement reconnu. Méthodologie d'assurance éprouvée - Les programmes d'HITRUST atteignent les taux de violation les plus bas parmi les entités évaluées, comme le souligne le rapport 2024 d'HITRUST Trust.

- Les programmes d'HITRUST atteignent les taux de violation les plus bas parmi les entités évaluées, comme le souligne le rapport 2024 d'HITRUST Trust. Système de distribution des résultats - Permet le partage transparent, détaillé et sécurisé des résultats d'évaluation dans la plateforme ServiceNow, ce qui permet une analyse efficace et inégalée du contrôle des fournisseurs.

- Permet le partage transparent, détaillé et sécurisé des résultats d'évaluation dans la plateforme ServiceNow, ce qui permet une analyse efficace et inégalée du contrôle des fournisseurs. Transmission automatisée des contrôles - Réduit les évaluations redondantes en permettant aux fournisseurs de réutiliser les contrôles de sécurité validés dans les évaluations.

En intégrant l'assurance cybersécurité prescriptive, évolutive et hautement fiable d'HITRUST dans ServiceNow, l'Assessment XChange élimine les inefficacités grâce à des flux de travail préconstruits mais personnalisables du cycle de vie des fournisseurs, de l'inscription au renouvellement, ainsi qu'à des automatismes et des intégrations de données sécurisées pour rendre la gestion des risques actionnable à l'échelle.

Engouement du secteur autour de HITRUST Assessment XChange pour ServiceNow

Daniel Nutkis, chef de la direction de HITRUST

« HITRUST a toujours été la référence en matière de protection des informations et de cyber-résilience. La publication de HITRUST Assessment XChange pour ServiceNow marque une étape majeure dans notre volonté de combler les lacunes restantes pour une GRT pratique. En combinant nos garanties éprouvées de classe mondiale avec la puissance de la plateforme ServiceNow, les entreprises peuvent enfin parvenir à une gestion des risques liés aux tiers qui soit évolutive, efficace et efficiente. »

Ryan George, directeur principal de la sécurité informatique chez UPMC

« L'Assessment XChange pour ServiceNow de HITRUST répond à un besoin critique en consolidant les fonctions de gestion des risques tiers au sein d'une plateforme unique. La capacité d'opérationnaliser les méthodologies d'assurance de confiance et les données de résultats au sein de ServiceNow permet aux entreprises de rationaliser les évaluations des fournisseurs, d'améliorer la connaissance des risques et de réduire les inefficacités, ce qui rend pratique et évolutive une GRT solide en matière de cybersécurité. »

Tom Dill, directeur exécutif, AdventHealth

« AdventHealth est en train d'améliorer son programme de gestion des risques liés aux tiers en utilisant ServiceNow. Nous sommes impatients d'intégrer le module de GRT pour ServiceNow de HITRSUT pour renforcer et rationaliser nos processus actuels. »

Erica Volini, vice-présidente exécutive, Industries mondiales, Partenaires, et Mise sur le marché chez ServiceNow

« Les partenariats réussissent mieux lorsque nous nous appuyons sur nos compétences et notre expertise uniques et que nous avons une vision claire du problème que nous essayons de résoudre. L'Assessment XChange de HITRUST pour ServiceNow étend notre portée bien au-delà de ce que nous pouvons faire seuls et représente l'héritage et les objectifs de la plateforme Now. Je suis impatiente de voir l'innovation continue que nous allons réaliser ensemble pour aider les entreprises à réussir dans l'ère de l'entreprise numérique. »

Sean Jamison, Directeur de la sécurité et du risque, Solutions Contender - A Presidio Company

« L'application de GRT HITRUST XChange répond à un défi réel pour les entreprises : comment gérer efficacement le risque de cybersécurité des fournisseurs à l'échelle. En intégrant les cadres de confiance d'HITRUST dans les flux de travail de ServiceNow, les entreprises peuvent améliorer leurs processus de risque liés aux tiers sans ajouter de complexité inutile. Il s'agit d'une étape importante vers une GRT de cybersécurité plus pratique et évolutif. »

En savoir plus et voir l'application en action

Visitez notre site Web pour obtenir des informations et une vidéo de démonstration sur la solution de GRT de HITRUST et HITRUST Assessment XChange pour ServiceNow.

HITRUST continue d'étendre ses intégrations à travers les plateformes d'entreprise pour aider les entreprises à rendre opérationnelles les garanties de cybersécurité, de confidentialité et de risques liés à l'IA. Restez informé des futures innovations et mises à jour.

À propos de HITRUST

HITRUST, le chef de file de l'assurance de la cybersécurité utilisée dans la gestion des risques et de la conformité, offre des programmes de certification pour l'application et la validation des contrôles de sécurité, de protection des renseignements personnels et d'IA. Fondée sur plus de 50 normes et cadres, l'approche adaptative aux menaces qui visent les entreprises offre la solution la plus pertinente et fiable, y compris de multiples évaluations et certifications sélectionnables et traversables, un écosystème de plus de 100 firmes d'évaluation indépendantes, des examens, des rapports et des certifications centralisés de la qualité et une puissante plateforme SaaS alimentant son programme et son processus. Depuis plus de 17 ans, HITRUST est à la tête de l'industrie de l'assurance et est aujourd'hui largement reconnue comme la solution la plus fiable pour établir, maintenir et démontrer des capacités de sécurité pour la gestion des risques et la conformité.

