Toshiba TV présente leurs histoires.

Design : Shuhei Aoyama

Maîtrisant différents styles architecturaux, Shuhei Aoyama comprend l'attrait de la naturalité dans le design.

Profondément influencé par l'esthétique et la culture japonaises, il considère que les belles choses « sont toujours simples ». Et quelle que soit la complexité de la technologie sous-jacente, comme celle de Toshiba TV, il croit que le minimalisme peut toujours libérer le meilleur potentiel.

Éléments visuels : Giuseppe Tino

Le chef italien Giuseppe Tino estime que la cuisine est un art. Il croit qu'un bon plat, en plus d'être visuellement attrayant, doit être original.

Pour les mêmes raisons qui poussent Toshiba TV à innover sans compromis, c'est en mettant la technologie au service de la créativité que le chef italien entraîne encore et toujours ses convives dans des expériences agréablement surprenantes et inoubliables.

Son : Lianjun Yu

Porteur d'une tradition vieille de 7 000 ans, Lianjun Yu, héritier officiel du xun, un instrument chinois ancien, est bien conscient de sa responsabilité.

Pour Lianjun Yu, le secret du son transcendant du xun réside dans le savoir-faire. Faisant un clin d'œil à l'hommage de Toshiba TV aux maîtres-artisans Takumi, le maestro concède que c'est précisément l'authenticité de cet art ancien, intemporel, inestimable, qui constitue notre « responsabilité inéluctable ».

Le changement déracine, mais il est aussi source d'inspiration. Dans le monde en pleine évolution d'aujourd'hui, Toshiba TV continue à forger son savoir-faire, inébranlable et fidèle à son essence. Être dévoué envers l'authenticité, pour Toshiba TV, signifie être un véritable artisan. #BeRealCrafmanship

Pour en savoir plus sur la campagne ou sur les derniers produits de la marque qui offrent les expériences cinématographiques les plus remarquables, suivez Toshiba TV sur les médias sociaux et joignez-vous au voyage au croisement de la tradition et de l'innovation ainsi que de l'histoire et de la technologie à mesure qu'il se poursuit.

Suivez Toshiba TV sur les médias sociaux : Facebook , Instagram , Twitter et YouTube .

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1774693/Be_Real_Craftsmanship_Trailer_H_264_4K.mp4

SOURCE Toshiba TV

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Elina Cao, +86-15611630333