Histoires de profs - Félicitations aux gagnantes!

QUÉBEC, le 10 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) est heureuse d'annoncer les gagnantes du concours Histoires de profs, lancé en partenariat avec l'émission Salut Bonjour, diffusée à TVA, visant à mettre en lumière l'engagement exceptionnel des enseignantes et enseignants.

Le second tour du concours, organisé dans le cadre de la campagne de valorisation de la profession enseignante Prof, ma fierté!, s'est terminé le 6 février dernier. L'enseignante méritante, Sylvie Grenier, provient de l'école Sainte-Famille de Victoriaville. Elle remporte un week-end VIP d'une valeur de 1 500 dollars, tout comme sa fille Noémie Durand qui a soumis sa candidature. Le premier tour du concours, en novembre 2021, avait couronné Annie Roy, de l'école secondaire Casavant de Saint-Hyacinthe, ainsi que son conjoint Richard Turcotte. Au total, près de 4 000 candidatures ont été reçues dans le cadre du concours.

« Nous avons été épatés par la quantité et la qualité des candidatures reçues lors des deux tours du concours, et le choix des gagnants a été extrêmement difficile. Plusieurs histoires nous ont inspirés, d'autres nous ont fait sourire et même pleurer. Une chose est certaine, elles avaient toutes en commun de démontrer l'engagement exceptionnel des profs pour leur profession, tant dans leur quotidien auprès des élèves que sur le plan émotif. Ce concours récompense deux enseignantes exceptionnelles, mais ce sont tous les enseignants et enseignantes du Québec qui méritent de recevoir une tape dans le dos. Ils tiennent l'école à bout de bras dans un contexte difficile, et la campagne Prof, ma fierté! est là pour souligner leur travail. Je vous lève mon chapeau! », a lancé la présidente de la FSE-CSQ, Josée Scalabrini.

Depuis maintenant plus de 10 ans, la FSE-CSQ fait de la valorisation de la profession enseignante une priorité, grâce à la campagne Prof, ma fierté! dont le porte-parole est l'humoriste et animateur Pierre Hébert. Pour ne rien manquer de la campagne, suivez-nous sur la page Facebook de Prof, ma fierté!

Profil de la FSE-CSQ

La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE) regroupe 34 syndicats représentant plus de 65 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

