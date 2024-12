HiringBranch accélère l'innovation en matière d'IA dans l'économie des compétences, en donnant aux candidats une opportunité plus juste grâce à une nouvelle génération d'évaluations et en réduisant les entrevues.

MONTRÉAL, 10 décembre 2024 /CNW/ - HiringBranch , une plateforme d'évaluation des compétences humaines basée sur l'IA, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu 5 millions de dollars canadiens dans le cadre d'un financement de série A. Le cycle de financement a été mené par Crédit Mutuel Equity, avec la participation d'Exportation et développement Canada et d'Anges Québec.

Les fonds serviront à favoriser l'entrée sur le marché de l'innovation Soft Skill AI™ de l'entreprise, grâce à des partenariats d'intégration stratégiques et à des initiatives commerciales en Amérique du Nord et en Amérique latine, en Asie et au Royaume-Uni. Cette nouvelle trajectoire fait suite à une augmentation des revenus de 330% au cours des deux dernières années.

HiringBranch transforme la façon dont les entreprises et les centres de contact embauchent grâce à son expérience d'évaluation personnalisée par conversation vocale et par clavardage. Cette approche permet aux candidats d'avoir un aperçu du poste avant de le décrocher, tandis que l'IA évalue les compétences humaines des candidats pour le recruteur.

« Nous voulons exploiter le pouvoir des compétences humaines ou des aptitudes personnelles dans le monde du travail en mesurant ce qui était auparavant difficile à mesurer » , a déclaré Stéphane Rivard, cofondateur et directeur général de HiringBranch. « Notre technologie d'IA native offre une précision inégalée dans l'évaluation des compétences humaines, ce qui permet aux entreprises d'exploiter les données sur les compétences pour l'embauche, la mobilité des talents et la prise de décisions stratégiques. Il ne s'agit pas d'un test à choix multiples ou de personnalité - c'est une mesure précise des capacités réelles d'un candidat à bien faire son travail, créant ainsi un accès plus juste aux opportunités. »

La société a récemment publié une étude démontrant que son propre ensemble de données mesure les compétence humaines avec une précision de 98 %, alors que la précision du deuxième meilleur LLM public est de 64 %.

André Couillard, président de Procom Québec et ange investisseur, a commenté : «Pour les entreprises qui embauchent à haut volume, HiringBranch révolutionne le processus de recrutement en remplaçant l'étape de l'entrevue. Les compagnies se voient accélérer le processus, tout en réduisant considérablement les coûts et en sélectionnant des candidats qui performent davantage et restent en poste plus longtemps.»

En automatisant la mesure des compétences humaines, la plateforme de HiringBranch réduit le besoin de mener des entrevues classiques dans le cadre d'embauches à haut volume, qui nécessitent beaucoup de temps et parfois sujet aux discriminations. En comparaison, l'IA de HiringBranch a fait preuve d'une plus grande équité et a prouvé qu'elle sélectionne des candidats plus performants au travail que ceux embauchés avec des méthodes traditionnelles humaines.

« Nous avons pu constater de visu que HiringBranch utilise l'IA à bon escient, en éliminant la discrimination et en soulageant les responsables du recrutement des processus manuels, comme les entretiens, pour qu'ils puissent se consacrer à des tâches plus importantes. C'est la vraie valeur de l'IA lorsqu'elle est exécutée de manière responsable », déclare Nina Ni, chargée d'affaires chez Crédit Mutuel Equity. «Notre objectif est d'aider HiringBranch à continuer à améliorer le marché de l'évaluation, en permettant aux entreprises de prendre de meilleures décisions de recrutement. » Ludovic André, Directeur Général de Crédit Mutuel Equity Canada, déclare : « HiringBranch est une source d'économie pour les entreprises. »

« Nous sommes particulièrement bien placés pour être un élément catalyseur du mouvement des talents axé principalement sur les compétences, grâce à notre solution primée Soft Skills AI™. L'avenir de l'embauche commence par la mesure des compétences, et nous comptons être à l'avant-garde de ce changement de modèle à mesure que nous prenons de l'ampleur », a déclaré M. Rivard.

À propos de HiringBranch

Les évaluations à l'embauche ne sont pas nouvelles. Mais l'évaluation des compétences par l'IA l'est . HiringBranch utilise l'IA native pour mesurer les compétences humaines sous forme de conversations. Cette unique approche de conversation ouverte est la nouvelle génération d'évaluations à choix multiples - parce que les compétences humaines ne peuvent pas être mesurées par des choix simples tels que A, B ou C. Des entreprises du Fortune 1000 et des centres de contact utilisent HiringBranch pour réduire le temps d'entrevue de plus de 80 % tout en atteignant des taux d'erreurs d'embauche de seulement 1 %. Fondée par Patricia Macleod et Stéphane Rivard et basée au Canada, HiringBranch est fière de servir des entreprises à haut volume d'embauche telles que Bell Canada.

HiringBranch s'engage à respecter l'équité et à favoriser la diversité et l'inclusion pour tous ses clients à l'échelle mondiale grâce à une technologie inébranlable et impartiale.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur hiringbranch.com.

À propos de Crédit Mutuel Equity

Crédit Mutuel Equity regroupe l'ensemble des activités de Capital Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale: Capital Développement, Capital Transmission et Capital Innovation.

Crédit Mutuel Equity accompagne en capital les dirigeants, à tous les stades de développement de leur entreprise - de l'amorçage à la transmission - en leur donnant les moyens et le temps nécessaires pour mettre en œuvre leurs projets de transformation. Crédit Mutuel Equity réunit ainsi plus de 350 dirigeants partageant leurs convictions et leurs interrogations au sein d'un véritable réseau d'entrepreneurs qui offre à chacun, quelle que soit la nature de son projet, l'assurance de bénéficier de l'expérience des autres. En investissant ses propres capitaux (4 milliards d'euros), Crédit Mutuel Equity finance les projets des entreprises selon des horizons de temps adaptés à leur stratégie de développement, et ce aussi bien en France qu'en Allemagne, en Suisse, en Belgique et au Canada.

Pour en savoir plus : www.creditmutuel-equity.eu

