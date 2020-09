HiPhi X, le premier modèle de la marque HiPhi, se veut un VUS autodidacte s'inspirant d'une super voiture. Il intègre la toute première architecture HOA (Human Oriented Architecture) au monde, laquelle donne accès à une plate-forme logicielle sécurisée et accessible aux développeurs. L'architecture HOA comprend 6 contrôleurs de domaine « super cerveaux » reliés par une connexion Ethernet de 1G, plus de 500 capteurs et une technologie réseau 5G-V2X.

Le HiPhi X est alimenté par 2 modèles de batterie, l'option la plus imposante fournissant 96 kWh. La technologie d'alimentation par batterie, le système de propulsion à haut rendement et le faible coefficient de frottement de 0,27 permettent au HiPhi X de parcourir 610 km (NEDC). Il peut passer de 0 à 100 km/h en seulement 3,9 secondes. Le véhicule sophistiqué a été conçu avec des systèmes à double redondance, ce qui est un élément essentiel de sa capacité de conduite autonome de niveau 3. Le HiPhi X est muni du tout premier système NT Door au monde, des technologies PML (Programmable Matrix Lighting) et ISD (Intelligent Signal Display), d'un écran de type cinéma du côté passager, et d'autres technologies de premier plan qui procurent aux utilisateurs une expérience véritablement nouvelle.

Analyse :

Système de portière non tactile NT Door : Il s'agit du tout premier VUS de luxe au monde à offrir un accès non tactile dépourvu de poignée et de barillet de serrure mécanique.

Six portières à commande électronique : Les six portières du système NT Door comportent des modules de commande indépendants, ce qui crée un système intelligent qui va bien au-delà de la simplicité associée aux structures mécaniques traditionnelles que l'on voit dans le domaine de l'automobile. Les six portières se ferment automatiquement par un simple bouton. Fini les faux plis de costume ou de robe de soirée causés par la fermeture manuelle des portières.

Plusieurs méthodes de verrouillage et de déverrouillage : Les utilisateurs peuvent accéder au véhicule par reconnaissance faciale, clé intelligente et authentification par téléphone intelligent, et le déverrouiller à distance au moyen de l'application HiPhi.

6 modes d'accès et de sortie : Offrant plusieurs combinaisons différentes, les toutes premières portières NT Door au monde procurent aux utilisateurs un agréable sentiment à la fois original et incomparable.

Détection de proximité à 360° : Grâce au système de détection omnidirectionnelle intelligente reposant sur des capteurs ultrasoniques et des capteurs de positionnement, le HiPhi X peut détecter la position de l'utilisateur ou d'objets pouvant se trouver sur la trajectoire des portières et régler l'angle d'ouverture en conséquence. En appuyant simplement sur un bouton, les portières s'ouvrent de manière sécuritaire, résolue et précise afin de maximiser la commodité.

Constante évolution : L'architecture électrique HOA permet l'installation de mises à jour par la voie des ondes afin d'améliorer ou d'ajouter des commandes aux fonctionnalités électroniques, qu'il s'agisse du rendement du véhicule, du réglage des sièges ou des interfaces de l'expérience utilisateur.

Le HiPhi X entre maintenant dans la dernière phase de développement et de lancement préalable à la production, qui devrait commencer d'ici la fin de l'année courante. Les livraisons officielles sont prévues en 2021.

À propos de la bannière HiPhi

HiPhi est une marque haut de gamme créée par Human Horizons et améliorée par ses utilisateurs. HiPhi X est un véhicule électrique muni d'un châssis léger fait d'acier-aluminium hybride. Il intègre également la durabilité avec l'adoption de cuir d'origine végétale et l'utilisation de matériaux recyclables afin d'accroître la nature durable des véhicules électriques de Human Horizons.

À propos de Human Horizons

Human Horizons est reconnue pour la R et D en matière de technologies de mobilité intelligente innovantes et de pointe ainsi que l'industrialisation de véhicules intelligents du futur. En outre, Human Horizons élabore des technologies pour le transport intelligent et contribue au développement de villes intelligentes qui redéfiniront la mobilité humaine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1246841/HiPhi_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1246842/HiPhi_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1226979/Logo_Logo.jpg

