LONDON, UK and MISSISSAUGA, ON, le 14 sept. 2023 /CNW/ - La Compagnie Hilton Food Group plc (« Hilton Foods » ou le « Groupe »), le chef de file international des aliments multiprotéiques, a le plaisir d'annoncer qu'elle a signé une entente d'approvisionnement à long terme avec La Compagnie Wal-Mart du Canada (« Walmart »).

Hilton Foods ouvrira une nouvelle usine de fabrication dans l'est du Canada pour fournir aux Supercentres de Walmart une gamme de produits protéinés, en commençant par le bœuf, l'agneau, le porc, les fruits de mer et en se lançant dans certains produits à valeur ajoutée. La nouvelle installation de Hilton Foods fera la sélection robotisée des commandes pour les magasins à partir des centres de distribution de Walmart.

Ce partenariat représente un important pas en avant pour Walmart et Hilton Foods afin de répondre à la demande croissante des consommateurs partout au Canada pour des produits protéinés de haute qualité, de bonne valeur et de plus en plus durables. Grâce à ce partenariat, Hilton Foods appliquera ses solides références ESG soutenues par son plan de protéines durables au marché nord-américain.

Il est proposé que la nouvelle filiale de Hilton Foods, Hilton Foods Canada Inc., finance les nouvelles installations d'emballage des aliments, le début de la production devant être prévu pour 2026. Hilton Foods a l'intention de louer l'installation de production et son investissement dans l'usine et l'équipement sera financé par la dette avec des dépenses de capital commençant en 2024 et se poursuivant tout au long de 2025. L'effet de levier du Groupe devrait rester à des niveaux confortables pendant cette phase d'investissement.

Cette annonce contient des informations privilégiées qui sont divulguées conformément au règlement sur les abus de marché.

Steve Murrells , PDG de Hilton Foods Group, a commenté :

« Nous sommes ravis de nous associer à Walmart. Cet accord élargit davantage notre présence mondiale et sera notre première usine de fabrication en Amérique du Nord. C'est un autre signe de la force de notre offre aux clients, ainsi que de la demande croissante des consommateurs pour des produits protéinés de haute qualité et abordables, que nous pouvons fournir grâce à notre portée, à notre expérience internationale et à notre expertise en matière de chaîne d'approvisionnement. Hilton Foods et Walmart partagent les mêmes normes élevées de durabilité et nous sommes impatients de fournir à Walmart le service et la gamme de produits de qualité pour lesquels Hilton Foods est connu. »

Sam Wankowski , chef de la commercialisation, Walmart Canada, a ajouté :

« C'est avec nos clients en tête que nous apportons des changements à la façon dont Walmart Canada s'approvisionne en protéines au Canada. Notre nouvelle entente avec Hilton Foods - leur toute première au Canada - est une victoire pour nos clients. Nous renforçons notre livraison de produits de qualité à bas prix avec des emballages plus durables aux Canadiens, tout en continuant à soutenir les fermes et les ranches canadiens. »

Sourabh Malik , vice-président du secteur de l'alimentation, Walmart Canada, a ajouté :

« Chez Walmart Canada, lorsque nous voyons une occasion de renforcer nos activités qui profitera à nos clients, nous irons toujours de l'avant pour dépasser leurs attentes. La nouvelle solution de traitement des protéines avec Hilton fournira aux Canadiens des protéines fraîches et uniformes de la marque Walmart dans les formats et les coupes qu'ils recherchent. »

Notes

À propos de Hilton Foods

Hilton Food Group plc est l'un des principaux partenaires internationaux de services de la chaîne d'approvisionnement axés sur l'alimentation et la technologie, au service des clients de la vente au détail et des services alimentaires et à leurs consommateurs. Nous servons nos clients avec des produits protéinés exceptionnels et une technologie de pointe dans notre proposition multicatégories de haute qualité de viande, de fruits de mer, de produits végétaliens et végétariens, de repas simplifiés et de services de chaîne d'approvisionnement. Nous sommes une entreprise internationale de plus de 7 000 employés, opérant à partir de 24 installations de transformation, d'emballage et de logistique des aliments technologiquement avancées sur 19 marchés. Notre croissance internationale s'étend en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. Depuis près de trente ans, notre entreprise a grandi avec un objectif de croissance et de succès grâce à des partenariats à long terme avec nos clients, nos employés, nos fournisseurs et les communautés dont nous faisons partie. Bon nombre de ces partenariats ont été forgés sur plusieurs décennies et, ensemble, nous visons à générer de la valeur à long terme. Nous y parvenons par le biais du « Plan pour les protéines durables », de nos engagements et de nos objectifs scientifiques faisant partie de nos 3 piliers ESG comprenant les personnes, la planète et les produits.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et elle sert 1,5 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité par plus de 1,5 million de clients quotidiennement. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus importants employeurs du pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. De plus, Walmart Canada a été récemment reconnue comme l'une des plus importantes entreprises sur LinkedIn en 2022 ainsi que comme l'une des marques les plus populaires au Canada (selon les résultats de recherche sur Google). Walmart Canada respecte son engagement à agir en faveur de la régénération, en concentrant ses efforts sur les possibilités équitables, la durabilité, le soutien des collectivités et la promotion de normes d'éthique et d'intégrité. Depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 650 millions de dollars pour soutenir les collectivités partout au Canada. Vous pouvez trouver plus d'information à walmartcanada.ca et sur les pages des réseaux sociaux de Walmart Canada sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

SOURCE Walmart Canada Corp.