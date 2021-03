Hillary Rodham Clinton et Louise Penny font équipe pour écrire un thriller politique

MONTRÉAL, le 5 mars 2021 /CNW Telbec/ - La maison d'édition Flammarion Québec a l'honneur et le plaisir d'annoncer qu'elle a acquis pour le Canada français les droits du roman écrit par Hillary Rodham Clinton et Louise Penny. Fruit d'une collaboration unique entre deux amies de longue date, lectrices passionnées de thrillers, State of Terror, publié conjointement par Simon & Schuster et St. Martin's Press, paraîtra le 12 octobre 2021 en anglais. La traduction française sera publiée presque simultanément.

Lori Saint-Martin et Paul Gagné, qui traduisent la série Armand Gamache enquête de Louise Penny depuis 2015, sont impatients de se mettre au travail.

Ce thriller de haut vol se déroule sur fond d'intrigue internationale : on y assiste, depuis les coulisses, au déploiement d'une situation dramatique nourrie de détails que seule une initiée peut connaître.

On y suit les débuts d'une secrétaire d'État se ralliant à son rival, un nouveau président qui entre en fonction après quatre années marquées par un repli des États-Unis sur le plan des affaires internationales. Soudainement, une série d'attentats terroristes met à mal l'ordre mondial. La secrétaire d'État est alors chargée de constituer une équipe capable de déjouer ce complot meurtrier, soigneusement conçu pour tirer profit d'un gouvernement américain déconnecté et qui n'exerce pas son pouvoir aux endroits les plus stratégiques.

« Lorsqu'on nous a proposé, à mon amie Hillary et moi, d'écrire ensemble un thriller politique, je n'ai même pas eu une seconde d'hésitation, a déclaré Louise Penny. Quelle expérience extraordinaire ! S'introduire dans le secrétariat d'État. Entrer dans la Maison-Blanche. S'immiscer dans l'esprit d'une dirigeante au moment où éclate une crise d'une extrême gravité. Nous avons longuement discuté de son mandat de secrétaire d'État. Son pire cauchemar ? La réponse est dans State of Terror. »

« Écrire un thriller avec Louise est pour moi l'aboutissement d'un rêve, a ajouté Hillary Clinton. J'aime chacun de ses livres et de ses personnages, tout autant que j'apprécie notre amitié. Et voilà que nous mettons en commun nos expériences pour explorer l'univers complexe de la diplomatie et de la trahison, où il est question de vie et de mort. Les apparences sont parfois trompeuses ! »

À la lecture du synopsis de Louise Penny et d'Hillary Clinton, on comprend que la rencontre d'une romancière ingénieuse et d'une leader dotée d'une expérience exceptionnelle donnera forcément des résultats époustouflants. Flammarion Québec, l'éditeur de Louise Penny depuis 2010, se réjouit de faire partie de cette aventure éditoriale. Parions que ce thriller politique électrisera les lecteurs et les lectrices, ici et partout dans le monde.

Hillary Rodham Clinton est la première femme de l'histoire des États-Unis à avoir été la candidate d'un grand parti politique à l'élection présidentielle. Elle a été la 67e secrétaire d'État après avoir passé près de quatre décennies dans la fonction publique à mettre son talent au service des enfants et des familles en tant qu'avocate, première dame et sénatrice américaine. Épouse, mère et grand-mère, State of Terror sera son 8e livre.

Louise Penny est une romancière à succès, lauréate de nombreux prix internationaux, dont les livres sont en tête des meilleures ventes aux États-Unis et au Canada anglais et français. La série Armand Gamache enquête, traduite en 31 langues, a fait connaître le Québec partout dans le monde. En 2017, elle a reçu l'Ordre du Canada pour sa contribution à la culture canadienne et a été nommée officière de l'Ordre national du Québec. Louise Penny vit dans les Cantons-de-l'Est.

