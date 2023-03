Une nouvelle nutrition clinique aidera à nourrir et à soutenir les animaux de compagnie qui luttent contre le cancer

TOPEKA, Kansas, le 9 mars 2023 /CNW/ -- Au cours de la vie d'un animal de compagnie, beaucoup seront confrontés à un diagnostic de cancer difficile. Le cancer est l'une des principales causes de décès chez les animaux de compagnie vieillissants : un chien sur quatre et un chat sur cinq sont diagnostiqués chaque année1.

Hill’s Pet Nutrition lance Prescription Diet ONC Care pour fournir une alimentation efficace aux animaux de compagnie atteints de cancer.

Afin de soutenir les animaux de compagnie dans leur lutte contre le cancer et de répondre à un besoin nutritionnel non satisfait, Hill's Pet Nutrition , un chef de file mondial de la nutrition axée sur la science, a annoncé sa dernière innovation : Prescription Diet ONC Care, une nouvelle nutrition clinique conçue pour nourrir et soutenir les animaux de compagnie atteints de cancer.

« L'appétit est un facteur déterminant dans l'évaluation de la qualité de vie perçue d'un animal de compagnie atteint de cancer, a déclaré Chad Johannes, DVM, DACVIM (SAIM, Oncologie), professeur agrégé, Colorado State University. Être proactif et maintenir les animaux de compagnie atteints de cancer dans un plan nutritionnel positif au cours de leur traitement peut améliorer les résultats cliniques et la qualité de vie ».

Lorsque les animaux de compagnie luttent contre le cancer, la malnutrition est l'un des plus grands risques, ce qui peut rendre difficile l'optimisation de la qualité de vie d'un animal de compagnie. Les animaux de compagnie peuvent perdre des muscles maigres, éprouver des problèmes de digestion et perdre l'appétit, ce qui peut rendre beaucoup plus difficile l'apport de bons nutriments dans leur corps.

Comment ça fonctionne?

Stimule un appétit enthousiaste grâce à une conception de produit axée sur le goût et à des croquettes uniques et faciles à mâcher

grâce à une conception de produit axée sur le goût et à des croquettes uniques et faciles à mâcher Aide à maintenir la masse musculaire avec des protéines de haute qualité

avec des protéines de haute qualité Favorise une digestion saine grâce au soutien digestif ActivBiome+

« Les soins de santé préventifs aident les animaux de compagnie à vivre plus longtemps et nous pouvons maintenant diagnostiquer les cancers plus tôt. Comme de plus en plus d'animaux de compagnie reçoivent un diagnostic de cancer, il était impératif d'utiliser notre expertise scientifique et nutritionnelle pour créer une nouvelle nutrition clinique spécifiquement pour aider à soutenir ces animaux de compagnie héroïques dans leur lutte, explique Jolle Kirpenstein, vétérinaire en chef de Hill's Pet Nutrition et membre du Groupe de travail sur l'oncologie de la WSAVA. C'est le 75e anniversaire de notre premier produit Prescription Diet, et nous sommes fiers de présenter Prescription Diet ONC Care comme notre plus récente innovation pour soutenir les animaux de compagnie et leurs propriétaires pendant l'une des périodes les plus critiques de leur vie ».

Questions que les propriétaires d'animaux de compagnie peuvent poser aux vétérinaires

Lorsqu'un animal de compagnie reçoit un diagnostic de cancer, leurs propriétaires auront des questions. Voici des questions utiles à poser lors d'une visite chez le vétérinaire :

Quels sont les traitements disponibles?

Quel est le pronostic pour chaque traitement?

Quels sont les effets secondaires de chaque traitement?

Comment ces traitements affecteront-ils la qualité de vie de mon animal de compagnie?

Avec quoi puis-je nourrir mon animal de compagnie pour lui offrir le meilleur soutien nutritionnel possible?

Disponibilité à l'échelle mondiale

La gamme Hill's Prescription Diet ONC Care est maintenant disponible en Amérique du Nord et sera progressivement commercialisée à l'échelle mondiale d'ici le début de 2024. Voici les lancements prévus :

Europe , Moyen-Orient et Afrique au T2 2023

, Moyen-Orient et Afrique au T2 2023 Amérique latine au T4 2023

Australie et Nouvelle-Zélande au T1 2024

Asie au T3 2024

La gamme de produits Prescription Diet ONC Care est vendue dans les cliniques vétérinaires et magasins spécialisés pour animaux de compagnie avec une garantie de satisfaction de 100 %. Comme toute nutrition thérapeutique, l'utilisation de Prescription Diet ONC Care exige une orientation et une supervision vétérinaires.

Pour en savoir plus sur Hill's Prescription Diet ONC Care, rendez-vous sur le site HillsPet.com .

À propos de Hill's Pet Nutrition

Fondée il y a 75 ans avec un engagement inébranlable à l'égard de la nutrition des animaux de compagnie dirigée par la science, Hill's Pet Nutrition a pour mission d'aider à enrichir et à prolonger les relations particulières entre les gens et leurs animaux de compagnie. Hill's se consacre à la recherche innovante sur les chiens et les chats en utilisant une compréhension scientifique de leurs besoins particuliers. En tant que marque de premier plan de nourriture pour animaux de compagnie recommandée par les vétérinaires, le savoir est notre premier ingrédient, avec plus de 220 vétérinaires, docteurs en nutrition et scientifiques de l'alimentation qui cherchent à mettre au point des innovations révolutionnaires dans le domaine de la santé des animaux de compagnie. La nutrition thérapeutique Hill's Prescription Diet et nos aliments de tous les jours, Hill's Science Diet, Hill's Healthy Advantage et Bioactive Recipe, sont vendus dans les cliniques vétérinaires et les détaillants spécialisés dans les animaux de compagnie partout dans le monde. Pour en savoir plus sur nos produits et notre philosophie nutritionnelle, consultez le site HillsPet.com. Pour les professionnels des soins vétérinaires, consultez le HillsVet.com.

