Hill+Knowlton Stratégies souligne la nomination d'Hélène Chalifour Scherrer comme consule honoraire de la Belgique à Québec

QUÉBEC CITY, le 24 févr. 2020 /CNW/ - Hill+Knowlton Stratégies (H+K) est fière de souligner la nomination de l'honorable Hélène Chalifour Scherrer, conseillère stratégique au sein de notre entreprise, à titre de consule honoraire de la Belgique à Québec. Mme Chalifour Scherrer a joint notre équipe d'experts en affaires publiques, communications et engagement public au Québec en novembre 2017.

À titre de consule honoraire, Mme Chalifour Scherrer exerce un rôle de représentante et d'appui à l'action diplomatique culturelle et économique de la Belgique à Québec.

Hélène Chalifour Scherrer a siégé à la Chambre des communes de 2000 à 2004 en tant que députée de Louis-Hébert et a occupé le poste de ministre du Patrimoine canadien de 2003 à 2004. Elle a ensuite agi comme secrétaire principale au bureau du premier ministre du Canada, le très honorable Paul Martin.

« Nous sommes heureux de compter dans notre équipe une ex-parlementaire comme Mme Chalifour Scherrer cumulant également des fonctions consulaires. Elle relève aujourd'hui un nouveau défi à la hauteur de son talent et nous lui souhaitons le plus grand des succès dans ce rôle, et ce, ici à Québec comme en Belgique », souligne Isabelle Verreault, vice-présidente principale et directrice générale du Québec.

À propos de Hill+Knowlton Stratégies

Hill+Knowlton Stratégies Canada (H+K) est une agence de consultation qui offre des services-conseils en communication à des clients tant au niveau local, national qu'international à partir de ses huit bureaux à travers le pays.

L'agence travaille avec ses clients pour résoudre des enjeux de communication complexes, mène des campagnes reconnues et se concentre sur l'innovation continue dans l'industrie. H+K offre une connaissance approfondie dans une variété de secteurs et une expertise en relations publiques et en affaires publiques, avec des spécialistes en santé + bien-être, technologies, gouvernement + secteur public, énergie + industries, produits de consommation emballés, services financiers + professionnels + alimentation + boissons, commerce de détail + loisirs et sports.

Hill+Knowlton Strategies Inc. possède des bureaux dans plus de quarante pays ainsi qu'un vaste réseau d'associés, et est membre de WPP (NASDAQ : WPPGY), l'une des plus importantes entités mondiales de services de communication.

Ce contenu est apparu à l'origine sur www.hkstrategies.ca/fr/ ici: https://hkstrategies.ca/fr/hillknowlton-strategies-souligne-la-nomination-dhelene-chalifour-scherrer-comme-consule-honoraire-de-la-belgique-a-quebec/

Source :

Marie-Michelle Chartier

Hill+Knowlton Stratégies

(418) 717-0416

[email protected]

SOURCE Hill+Knowlton Strategies

Renseignements: Isabelle Verreault, Vice-présidente principale et directrice générale du Québec, Hill+Knowlton Stratégies, [email protected]