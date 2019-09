Hill+Knowlton Stratégies et le Partenariat canadien contre le cancer se voient décerner le prix du projet de l'année par IAP2 pour leurs efforts en matière de participation du public

TORONTO, le 16 sept. 2019 /CNW/ - Pour la deuxième année consécutive, Hill+Knowlton Stratégies Canada (H+K) s'est vue décerné le prix d'excellence en participation publique catégorie Projet de l'année de Association internationale pour la participation du public (l'AIP2). Les prix d'excellence en participation publique récompensent les projets qui intègrent le mieux les valeurs fondamentales de l'AIP2.

Dans le cadre de son engagement pancanadien à l'égard de la Stratégie canadienne de lutte contre le cancer le Partenariat canadien contre le cancer (le Partenariat) a retenu les services de H+K pour concevoir et mener une consultation pancanadienne visant à écouter des témoignages d'expériences vécues en matière de soins contre le cancer et, également, de recueillir des idées provenant de diverses communautés de lutte contre le cancer en vue du renouvellement de la Stratégie.

« Notre défi consistait à identifier, rejoindre et engager de manière proactive les personnes insuffisamment desservies au Canada afin d'avoir avec elles un dialogue riche, leur apportant une écoute, une estime et une grande compréhension de leurs expériences en lien avec les soins contre le cancer », a révélé Ellis Westwood, vice-président, Participation publique chez H+K.

H+K a eu recours à diverses techniques en ligne et en personne, y compris des dialogues de groupes organisés en partenariat avec des organismes communautaires œuvrant au sein de populations « mal desservies » ou vulnérables, notamment les aînés, les nouveaux immigrants, les personnes à faible revenu, la communauté 2SLGBTQ+, les populations racialisées, les communautés linguistiques en situation minoritaire et les personnes vivant dans des collectivités éloignées ou nordiques.

« Les commentaires recueillis lors de ce processus diversifié et inclusif ont permis de déterminer l'une des cinq priorités du nouveau plan canadien de lutte contre le cancer (la « Stratégie canadienne de lutte contre le cancer ») consistant à éliminer les obstacles auxquels certains Canadiens et Canadiennes font face pour accéder aux soins et aux services contre le cancer répondant à leurs besoins particuliers », a déclaré Andrea Reed, vice-présidente intérimaire, Stratégie, au Partenariat.

Grâce à un vaste processus parallèle dirigé et conçu par des Autochtones permettant d'impliquer les collectivités des Premières nations, des Inuits et des Métis du Canada, trois priorités propres à ces populations ont pu être incluses dans la mise à jour du plan. Vous pouvez consulter l'intégralité de la stratégie modernisée en cliquant ici.

Ce projet s'est vu décerner par l'AIP2 le prix du Projet de l'année et le prix du Respect en matière de diversité, d'inclusion et de culture pour l'année 2019, en raison de la priorité qu'il accordait à l'implication des populations « mal desservies ». La stratégie modernisée issue des consultations et de la démarche d'engagement peut être consultée dans son intégralité ici.

En 2018, le travail de H+K sur la transformation du système de justice pénale du Canada, en partenariat avec Justice Canada, s'est mérité le prix du Projet de l'année de l'AIP2 pour sa contribution à l'avancement dans le domaine. Il s'agissait d'un dialogue national sur la transformation du système de justice pénale, auquel a participé un large éventail de Canadiens et de Canadiennes de tous horizons. Dans le cadre de ce projet, plus de 10 000 commentaires ont été recensées et plus de 1 million de mots ont été reçus sous la forme d'idées et de récits écrits.

« Nous sommes honorés d'être récompensés à nouveau par l'AIP2, un organisme qui établit les standards de qualité de l'industrie en matière de participation publique. Nous entendons poursuivre avec enthousiasme ce travail de collaboration avec les membres de l'association pour le développement des pratiques exemplaires et des standards dans notre domaine à l'échelle canadienne et internationale », a indiqué Jacques Bénard, vice-président principal et expert national, Participation publique, chez H+K.

Pour en savoir plus sur cette consultation, visitez notre site Web.

À propos de l'offre de participation publique (P2) de H+K Canada

H+K travaille avec ses clients pour impliquer le public, écouter les points de vue et en tirer parti afin de prendre des décisions éclairées et durables. Depuis 15 ans, les experts en participation publique de H+K appliquent méthodiquement leur savoir-faire en profitant des expertises sectorielles et des capacités de recherche de l'entreprise. Nos praticiens expérimentés et nos spécialistes sectoriels collaborent étroitement afin de concevoir et mettre en œuvre des processus participatifs exemplaires ayant pour objectifs de répondre aux obligations sociétales de nos clients et de satisfaire aux attentes des citoyens, des parties prenantes et des communautés ayant des intérêts liés aux enjeux en cause et aux décisions à prendre. Nous concevons ces processus en combinant des stratégies efficaces et des outils d'engagement en personne et en ligne adaptés aux besoins, défis, réalités et enjeux de chaque projet.

À propos du Partenariat canadien contre le cancer

En tant que gestionnaire de la Stratégie canadienne de lutte contre le cancer (la Stratégie), le Partenariat travaille avec la communauté canadienne de lutte contre le cancer pour prendre des mesures visant à réduire le nombre de personnes atteintes d'un cancer, à accroître le nombre de personnes qui survivent au cancer et à améliorer la qualité de vie des personnes qui en souffre. Cette mission est guidée par la Stratégie, qui a été actualisée, pour la période 2019-2029, et qui aidera à apporter des changements tangibles pour tous les Canadiennes et les Canadiens touchés par le cancer. La Stratégie comprend cinq priorités qui s'attaqueront aux défis les plus pressants en matière de lutte contre le cancer ainsi que des priorités et des mesures distinctes propres aux Premières nations, aux Inuits et aux Métis qui reflètent l'engagement du Canada à l'égard de la réconciliation. Le Partenariat supervisera la mise en œuvre des priorités en collaboration avec les organismes et les intervenants de première ligne dans le domaine des soins liés au cancer : les provinces et les territoires, les professionnels de la santé, les personnes atteintes d'un cancer et celles qui les soignent, les collectivités des Premières nations, des Inuits et des Métis, les gouvernements et les organismes, et Santé Canada, leur organisme de financement. Pour en savoir plus sur le Partenariat et la stratégie modernisée, consultez le site Web www.partnershipagainstcancer.ca/fr/cancer-strategy/ .

Hill+Knowlton Stratégies Canada

Comptant sept bureaux partout au pays, Hill+Knowlton Stratégies Canada est un chef de file dans le domaine des relations publiques et des affaires publiques. La société, dont le siège social est établi à Toronto, est l'agence de communications stratégiques classée numéro un au Canada. Ses experts se spécialisent dans les communications d'entreprise, les communications marketing, les affaires publiques, la participation du public, les communications de crise, le marketing de contenu, les données et analyses, les communications sur les réseaux sociaux et les communications numériques et les services de création pour un vaste éventail de secteurs. Elle est l'unique société de communications lauréate de l'Ordre d'excellence du programme de qualité décerné par Excellence Canada, et elle a été reconnue comme l'un des meilleurs milieux de travail au Canada durant douze années consécutives. Sa société mère, Hill+Knowlton Stratégies inc. possède des bureaux dans plus de quarante pays ainsi qu'un vaste réseau d'associés, et est membre de WPP (NASDAQ : WPPGY), l'une des plus importantes entités de services de communication de la planète.

