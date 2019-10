Hill+Knowlton Stratégies consolide son expertise en santé et pharma en accueillant Yves Lacoursière

MONTRÉAL, le 23 oct. 2019 /CNW/ - Hill+Knowlton Stratégies (H+K) est heureuse d'accueillir au sein de son équipe M. Yves Lacoursière, à titre de conseiller spécial, consolidant ainsi son expertise déjà bien ancrée dans le domaine du pharma et de la santé au Québec et au Canada.

Yves Lacoursière cumule près de 35 ans d'expérience dans le domaine pharmaceutique, tant dans les affaires gouvernementales que pour l'accès au marché. Il possède une excellente connaissance du secteur des sciences de la vie de même que de l'environnement politique canadien, incluant les provinces de l'Atlantique. Il a notamment développé une expertise pour les dossiers de remboursement à l'INESSS, un ajout important à la pratique actuelle de H+K et un avantage indéniable pour ses clients.

« Nous appuyons une diversité de clients au Québec et au Canada, avec lesquels nous avons développé des relations durables et de confiance. L'arrivée de Yves au sein de notre équipe est un ajout hautement stratégique pour notre offre de service et une excellente nouvelle pour nos clients et futurs clients, qui pourront bénéficier d'une expertise complémentaire grandement recherchée », souligne Isabelle Verreault, vice-présidente principale et directrice générale du Québec.

La réputation de Yves Lacoursière n'est plus à faire au sein de l'industrie pharmaceutique et dans l'écosystème des sciences de la vie. Au cours de sa carrière, il a occupé des postes clés au niveau national pour plusieurs grandes organisations, en plus d'agir à titre de vice-président de Médicaments novateurs Canada - comité Québec durant 4 années.

« Je suis très heureux de joindre mon expérience et mon expertise à l'équipe de H+K, qui est reconnue partout au Canada comme l'une des meilleures en santé, mieux-être et affaires publiques », a indiqué le nouveau conseiller spécial, Yves Lacoursière.

À propos de Hill+Knowlton Stratégies

Hill+Knowlton Stratégies Canada (H+K) offre des services-conseils en communication à des clients tant au niveau local, national qu'international à partir de ses 8 bureaux à travers le pays.

L'agence travaille avec ses clients pour résoudre des enjeux de communication complexes, pour mener des campagnes reconnues et vise l'innovation continue dans l'industrie. H+K offre une connaissance approfondie dans divers secteurs et une expertise en relations publiques et en affaires publiques, avec des spécialistes dans une vaste gamme de secteurs : santé + bien être, technologies, gouvernement + secteur public, énergie + industries, produits de consommation emballés, services financiers + professionnels + alimentation + boissons, commerce de détail + loisirs et sports.

Hill+Knowlton Strategies Inc. possède des bureaux dans plus de quarante pays ainsi qu'un vaste réseau d'associés, et est membre de WPP (NASDAQ: WPPGY), l'une des plus importantes entités mondiales de services de communication.

