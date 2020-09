Hill+Knowlton Stratégies agrandit son équipe d'affaires publiques et consolide son expertise en santé en accueillant Jean-François Landry

QUÉBEC, le 8 sept. 2020 /CNW/ - Hill+Knowlton Stratégies (H+K) est heureuse d'annoncer l'arrivée de Jean-François Landry au sein de son équipe du Québec à titre de directeur de comptes. Cumulant dix années d'expérience en politique provinciale, Jean-François a notamment été directeur de cabinet adjoint de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann. Sa connaissance du fonctionnement de l'appareil gouvernemental et des décideurs politiques et administratifs actuels contribueront à consolider l'équipe des affaires publiques et celle du secteur santé + mieux-être de H+K. Il sera en poste dès le 14 septembre prochain.

« Jean-François sera un atout formidable à notre équipe nationale du secteur santé + mieux-être. Impliqué en politique auprès de la Coalition avenir Québec (CAQ) depuis ses débuts, il a notamment participé à l'élaboration de la plateforme santé de la CAQ en 2018, année où le parti a été porté au pouvoir. À titre d'ancien bras droit et proche conseiller du cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux, sa connaissance des enjeux et des priorités du gouvernement seront certainement des atouts exceptionnels pour nos clients au Québec, mais aussi partout au Canada. Nous sommes très heureux qu'il ait choisi de mettre à profit son riche bagage politique au sein de notre firme », souligne Isabelle Verreault, vice-présidente principale et directrice générale du Québec.

Dès ses débuts en politique aux tournants des années 2010, Jean-François Landry est appelé à travailler étroitement avec les élus du caucus de l'Action démocratique Québec et de la CAQ à titre de recherchiste et conseiller politique au cabinet du chef du deuxième groupe opposition à l'Assemblée nationale. Rapidement, il développe une expertise dans plusieurs dossiers, notamment ceux de la santé, de l'éducation, des ainés, de la langue française et de l'immigration, ce qui le mène à accompagner les porte-paroles du groupe parlementaire dans leurs divers travaux. Il a travaillé pour la CAQ lors des élections générales de 2012, 2014 et lors des élections générales d'octobre 2018, il accompagne l'équipe de l'actuel premier ministre afin de le préparer aux débats télévisés et sorties publiques.

« La force d'une équipe d'affaires publiques réside dans sa polyvalence et dans les liens qu'elle peut tisser avec les acteurs gouvernementaux. H+K se démarque notamment par sa solide expertise en affaires publiques et nous sommes toujours fiers de pouvoir bonifier notre équipe avec un candidat expérimenté comme Jean-François », ajoute Josiane Hébert, vice-présidente et directrice générale adjointe du Québec.

Jean-François est le deuxième membre de direction d'un cabinet du gouvernement de la CAQ à se joindre à l'équipe de Hill+Knowlton Stratégies après Pierre Tremblay en janvier 2020. Bilingue, Jean-François est titulaire d'un baccalauréat en science politique de l'Université Laval, durant lequel il a eu l'occasion d'étudier à l'Université Purdue en Indiana. Il est également titulaire d'une maîtrise en science politique de l'Université Laval.

À propos de Hill+Knowlton Stratégies

Hill+Knowlton Stratégies Canada (H+K) offre des services-conseils en communication à des clients tant au niveau local, national qu'international à partir de ses 8 bureaux à travers le pays.

L'agence travaille avec ses clients pour résoudre des enjeux de communication complexes, pour mener des campagnes reconnues et vise l'innovation continue dans l'industrie. H+K offre une connaissance approfondie dans divers secteurs et une expertise en relations publiques et en affaires publiques, avec des spécialistes dans une vaste gamme de secteurs : santé + bien-être, technologies, gouvernement + secteur public, énergie + industries, produits de consommation emballés, services financiers + professionnels + alimentation + boissons, commerce de détail + loisirs et sports.

Hill+Knowlton Strategies Inc. possède des bureaux dans plus de quarante pays ainsi qu'un vaste réseau d'associés, et est membre de WPP (NASDAQ: WPPGY), l'une des plus importantes entités mondiales de services de communication.

