Hill+Knowlton Stratégies accueille trois nouveaux conseillers dans son équipe de Montréal

MONTRÉAL, le 9 oct. 2019 /CNW/ - Hill+Knowlton Stratégies (H+K) est heureuse d'accueillir trois nouveaux conseillers à son bureau de Montréal. Patrick Aouad, Maxime Bélanger et Camille Larose viennent ajouter leur expertise à l'équipe montréalaise de participation publique et de relations publiques de H+K.

« Je suis très heureuse de l'arrivée de ces trois conseillers qui se démarquent par leurs compétences distinctives et leur dynamisme. Ils contribueront à renforcer encore davantage notre position de joueur majeur en service-conseil au Québec et au Canada, » souligne Isabelle Verreault, vice-présidente principale et directrice générale du Québec.

Patrick Aouad s'est joint à l'équipe de participation publique à titre de conseiller principal. Passionné par l'urbanisme et le design, il collabore à différents mandats dans les secteurs de l'aménagement du territoire, des transports, de l'immobilier et des infrastructures. Patrick a auparavant travaillé au Québec et en Alberta pour des firmes-conseils en aménagement du territoire et a été auxiliaire d'enseignement à l'école d'architecture, d'urbanisme et de paysage de l'Université de Calgary.

Maxime Bélanger se joint à l'équipe des relations publiques à titre de conseiller. Branché et alerte, Maxime aime être le premier sur la nouvelle et est passionné de la sphère politique. Avant de se joindre à H+K, il a effectué des relations médias pour le Parti libéral du Québec pendant plus de trois ans, en plus de collaborer étroitement avec les médias locaux, nationaux et provinciaux lors de la dernière campagne électorale provinciale. Il a également été responsable des communications chez Technopolys, le mouvement de promotion de l'industrie des technologies du Québec.

Camille Larose se joint aussi à l'équipe de relations publiques à titre de conseillère. Son expérience diversifiée, tant dans le milieu des médias et la gestion de communautés sont des atouts indéniables. Avant de se joindre à l'équipe d'H+K Montréal, Camille a travaillé en communication marketing pour une radio et a été coordonnatrice marketing où elle a développé une expérience en événementiel.

À propos de Hill+Knowlton Stratégies

Hill+Knowlton Stratégies Canada (H+K) est une agence de consultation qui offre des services-conseils en communication à des clients tant au niveau local, national qu'international à partir de ses huit bureaux à travers le pays.

L'agence travaille avec ses clients pour résoudre des enjeux de communication complexes, mène des campagnes reconnues et se concentre sur l'innovation continue dans l'industrie. H+K offre une connaissance approfondie dans une variété de secteurs et une expertise en relations publiques et en affaires publiques, avec des spécialistes en santé + bien être, technologies, gouvernement + secteur public, énergie + industries, produits de consommation emballés, services financiers + professionnels + alimentation + boissons, commerce de détail + loisirs et sports.

Hill+Knowlton Strategies Inc. possède des bureaux dans plus de quarante pays ainsi qu'un vaste réseau d'associés, et est membre de WPP (NASDAQ : WPPGY), l'une des plus importantes entités mondiale de services de communication.

