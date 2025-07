AMSTERDAM, 8 juillet 2025 /CNW/ - Hilco Industrial, un chef de file mondial de la vente d'actifs industriels et des services-conseils, et SEALS Co., Ltd, sont fiers d'annoncer la signature d'une entente historique avec JFE Steel Corporation.

Ce partenariat stratégique facilitera la vente de chaînes de production clés à mesure que l'usine restructurera ses activités. Les actifs à mettre en vente comprennent le WideHot Strip Mill, les lignes de galvanisation par bobines 2 et 3 (les deux avec le Skin-Pass Mill), la gamme de préparation par bobine et la gamme de décapage et le Tandem Cold Mill.

L'expertise combinée de Hilco Industrial et de SEALS Co., Ltd garantit que ces actifs importants seront mis sur le marché efficacement, offrant aux producteurs d'acier du monde entier une occasion unique d'acquérir desperformance, équipement industriel de grande capacité en tant que deux chefs de file de l'industrie possédant une connaissance approfondie du marché mondial de l'acier.

Ouvrir des possibilités pour les producteurs d'acier à l'échelle mondiale

Avec la réorganisation des travaux EAST-JAPAN (Keihin) de JFE, une occasion s'offre aux acteurs mondiaux de l'industrie sidérurgique d'investir dans des équipements qui peuvent renforcer leurs capacités de fabrication. Ces chaînes de production ont fait leurs preuves en matière de soutien aux opérations à grande échelle et offrent maintenant une occasion de premier plan aux entreprises qui cherchent à développer ou à élargir leur infrastructure de fabrication.

« Nous sommes ravis de collaborer avec SEALS Co., Ltd et JFE Steel Corporation pour commercialiser ces actifs de production d'acier essentiels. « Cette vente représente une occasion unique pour les fabricants d'acier d'acquérir de l'équipement de grande valeur, » a déclaré Michael Bouland, vice-président directeur de Hilco Industrial.

M. Murayama, directeur de SEALS Co., Ltd, a ajouté : « Notre partenariat avec Hilco Industrial est une étape importante pour soutenir les besoins en développement du secteur mondial de l'acier. Nous sommes impatients d'offrir une valeur exceptionnelle grâce à cette vente d'actifs privés. »

Actifs disponibles à la vente :

Lignes de galvanisation continue no 2 et 3 - Équipées de fours à haute capacité, de systèmes d'essuyage à l'aide d'un couteau à air et de moulins Skin Pass. Conçu pour des processus de galvanisation de haute qualité, il offre une excellente résistance à la corrosion pour les produits en acier.



- Équipées de fours à haute capacité, de systèmes d'essuyage à l'aide d'un couteau à air et de moulins Skin Pass. Conçu pour des processus de galvanisation de haute qualité, il offre une excellente résistance à la corrosion pour les produits en acier. Chaîne de préparation de bobines - Essentielle pour la préparation des bobines en acier, y compris les fonctions de cisaillement, de soudage, de redressage et de taille, assurant ainsi les normes les plus élevées pour les processus de fabrication subséquents.



- Essentielle pour la préparation des bobines en acier, y compris les fonctions de cisaillement, de soudage, de redressage et de taille, assurant ainsi les normes les plus élevées pour les processus de fabrication subséquents. Laminoir à chaud - Un système puissant de 2,300 mm de largeur pour le laminage à chaud de l'acier, capable de produire une grande variété de produits en acier avec précision.



- Un système puissant de 2,300 mm de largeur pour le laminage à chaud de l'acier, capable de produire une grande variété de produits en acier avec précision. Pickling Line & Tandem Cold Mill - Une gamme de décapage de pointe couplée à une usine à froid à 5 places pour une production d'acier de haute qualité.

Lien vers le site Web : https://bit.ly/44PJwmi

Ce contrat souligne le leadership de Hilco Industrial en matière de cession d'actifs industriels et renforce son rôle de partenaire de confiance sur le marché mondial de l'acier.

Appel à l'action :

Les professionnels de l'industrie sidérurgique, les gestionnaires d'usine et les sociétés d'investissement sont invités à explorer ces possibilités et à profiter de l'occasion pour acquérir ces actifs fantastiques.

Pour en savoir plus sur la vente et la disponibilité des actifs, veuillez communiquer avec

Miguel Furlaneto

[email protected]

Bureau : +31(0)20 470 0989

Whatsapp : +31 65 119 9492

PERSONNE-RESSOURCE : Karen Bubrowski, Hilco Global, bureau : 847 849-2911, cellulaire : 815 271-2682, courriel : [email protected]