Hikvision annonce ses résultats financiers du troisième trimestre de 2019 qui révèlent une croissance de 23,12 % par rapport à l'exercice précédent

La croissance du chiffre d'affaires a été stable et robuste au cours des trois premiers trimestres de 2019, alors qu'on a observé une hausse chaque trimestre.

Hikvision croit que la demande est de plus en plus forte en matière de sécurité et que les possibilités de croissance sont de plus en plus nombreuses sur les marchés chinois et étrangers, et, par conséquent, la société s'efforcera de fournir sans relâche des produits et services supérieurs pour tous ses clients et partenaires dans le monde.

Pour accéder au bilan financier complet du troisième trimestre de 2019, veuillez consulter ce lien.

À propos de Hikvision

Hikvision est un important fournisseur de technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, la robotique et plus encore. Il est le plus grand fabricant de produits de vidéosurveillance au monde. Fort d'une main-d'œuvre en recherche et développement à la fine pointe de l'industrie, Hikvision produit une gamme complète de solutions et produits exhaustifs convenant à un grand éventail de marchés verticaux. En plus d'offrir une sécurité robuste, les produits Hikvision comportent des fonctions de données et de veille économique étendues pour les utilisateurs finaux. Grâce à ces fonctions, les entreprises peuvent propulser leur succès commercial et optimiser l'efficacité de leurs activités. Hikvision s'engage à offrir des produits d'une qualité et d'une sécurité optimales, et invite ses partenaires à tirer parti de ses ressources diverses en matière de cybersécurité, notamment le Centre de sécurité Hikvision.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1015962/Hikvision_Q3_financial_results.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1015963/Q3_financial_results_Hikvision.jpg

SOURCE Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Luke Liu, téléphone : +86-15210662217, télécopieur : +86 571 89935635, courriel : liuyunlong10@hikvision.com, http://www.hikvision.com

Related Links

http://www.hikvision.com