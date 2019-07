Hikvision annonce ses résultats financiers du premier semestre (janvier - juin 2019)

Remarque : La société a procédé à un ajustement rétrospectif ou à un retraitement des données comptables antérieures relatives à la fusion d'entreprises sous contrôle commun et la première mise en application des nouvelles lignes directrices sur les instruments financiers.

La société a continué d'investir massivement dans la R-D et a accéléré le développement de technologies tendance telles que l'apprentissage profond, les mégadonnées et l'IdO intelligent, deux leviers qui lui permettront de demeurer à l'avant-garde de l'innovation dans le secteur de la sécurité.

Au cours du premier semestre 2019, la société a encore renforcé ses opérations au pays et à l'étranger en continuant d'investir dans les activités locales de vente, de marketing et de service à la clientèle.

Hikvision se réjouit de voir ses nouvelles activités -- EZVIZ, HikRobotics, Automotive Electronics (électronique automobile) et Intelligent Storage (stockage intelligent) -- continuer de prospérer et de devenir progressivement une nouvelle source de développement et de croissance à long terme.

À propos de Hikvision

Hikvision est un important fournisseur de technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, la robotique et plus encore. Il est le plus grand fabricant de produits de vidéosurveillance au monde. Fort d'une main-d'œuvre en recherche et développement à la fine pointe de l'industrie, Hikvision produit une gamme complète de solutions et produits exhaustifs convenant à un grand éventail de marchés verticaux. En plus d'offrir une sécurité robuste, les produits Hikvision comportent des fonctions de données et de veille économique étendues pour les utilisateurs finaux. Grâce à ces fonctions, les entreprises peuvent propulser leur succès commercial et optimiser l'efficacité de leurs activités. Hikvision s'engage à offrir des produits d'une qualité et d'une sécurité optimales, et invite ses partenaires à tirer parti de ses ressources diverses en matière de cybersécurité, notamment le Centre de sécurité Hikvision.

