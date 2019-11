Hikvision a présenté ses dernières pratiques novatrices pour la plateforme AI Cloud lors du CPSE 2019

Cette année marquait le deuxième anniversaire de la plateforme AI Cloud de Hikvision. Pour l'occasion, Hikvision a fait une présentation intitulée « Fusing Data for a Smarter World » (fusionner les données pour un monde plus intelligent) et a présenté sa plateforme AI Cloud qui prend en charge l'intégration des données de l'Internet des objets (IdO) et des réseaux d'information conçue pour habiliter les nouvelles applications et les nouveaux services intelligents.

La plateforme AI Cloud repose sur une architecture distribuée intégrant l'infonuagique et l'informatique en périphérie. La plateforme étend les algorithmes d'intelligence artificielle (IA) du nuage à un domaine périphérique d'enregistreurs vidéo et de serveurs sur site, puis à des nœuds périphériques avec caméras de sécurité et autres appareils de l'IdO. L'architecture à trois couches soutient l'objectif visant à fournir une nouvelle classe d'applications alimentées par l'IA plus intelligentes et plus rapides.

Lors du salon, les visiteurs ont pu voir un grand nombre d'applications de la plateforme AI Cloud en action. Ces applications ont été créées pour aider les clients à réaliser leur transformation numérique dans des domaines comme la sécurité publique, le transport, la vente au détail, les finances, la logistique, la collectivité, la protection de l'environnement, etc.

Système de transport intelligent

Grâce à la technologie d'analyse vidéo s'appuyant sur l'IA, le système de transport intelligent (Intelligent Transportation System) de Hikvision relève les infractions au code de la route afin de réduire le nombre de blessures et de décès sur la route. En fusionnant l'information vidéo avec d'autres systèmes et algorithmes, les données sur le trafic peuvent être visualisées sur les cartes urbaines afin de mieux orienter le trafic automobile et d'améliorer les déplacements urbains.

Vente au détail intelligente

Les solutions de vente au détail intelligentes de Hikvision permettent de relever les défis du commerce de détail et tirent profit de technologies de pointe telles que l'analyse vidéo, les mégadonnées, l'infonuagique et l'IA, et ce, afin de répondre aux besoins des détaillants hors ligne tels que les centres commerciaux, les supermarchés et les magasins de marque. Les applications couvrent le comptage des personnes, l'analyse de la popularité des marchandises, les patrouilles à distance des magasins, la supervision des caissiers, la gestion des rayons, les conteneurs sans personnel, et plus encore.

Caméras alimentées par l'IA

Au kiosque de Hikvision, les visiteurs ont pu voir les pratiques d'AI Cloud, mais aussi les produits novateurs qui ont contribué à ces projets, tels que :

Caméras vidéo avec radar intégré : l'intégration d'un radar de haute précision aux caméras intelligentes à apprentissage profond permet une détection à longue distance des objets, peu importe les conditions météorologiques.

l'intégration d'un radar de haute précision aux caméras intelligentes à apprentissage profond permet une détection à longue distance des objets, peu importe les conditions météorologiques. Caméras à objectifs multiples : la combinaison de plusieurs lentilles dans un seul appareil permet de répondre aux besoins multifonctionnels des utilisateurs dans un seul scénario.

Par ailleurs, Hikvision a présenté des produits intelligents, notamment les caméras Turbo HD 5.0 alimentées par l'IA, les caméras de la série Easy IP 4.0 dotées des technologies AcuSense et ColorVu de Hikvision, ainsi que les caméras DeepinView à apprentissage profond.

Expérience de la plateforme ouverte d'IA de Hikvision

Au kiosque de Hikvision, les visiteurs pouvaient également interagir avec l'entrepôt d'algorithmes de la plateforme ouverte d'IA de Hikvision et le processus de livraison. Grâce à une interface utilisateur AI Cloud, ils ont pu découvrir comment sélectionner différents modèles d'algorithmes dans l'entrepôt, comment les charger sur la caméra alimentée par l'IA et comment identifier et analyser en temps réel et intelligemment des objets tels que des croustilles, des extincteurs et d'autres éléments.

La plateforme AI Cloud de Hikvision a été conçue pour résoudre des problèmes concrets dans de nombreux marchés verticaux et pour créer de manière continue de la valeur pour les utilisateurs finaux. L'architecture de pointe est conçue pour permettre la collaboration entre les partenaires dans les domaines du calcul informatisé en périphérie de réseau, des applications industrielles, des plateformes de services et des systèmes standard, et bien plus encore.

À propos du CPSE

Le salon CPSE 2019 comptait 9 halls d'exposition avec plus de 6 000 kiosques, couvrant une superficie de 115 000 mètres carrés. Il s'agit du plus grand salon de l'industrie mondiale de la sécurité depuis 11 années consécutives. Plus de 1 500 fabricants provenant de plus de 100 pays et régions y présentent des produits et solutions technologiques de pointe en matière de sécurité.

