Dix ans de connaissances spécialisées. Maintenant compatibles avec l'IA.

HANGZHOU, Chine, 20 avril 2026 /CNW/ -- HIKMICRO célèbre dix ans de leadership mondial en imagerie thermique intelligente avec le lancement du mode SuperSceneMC. Cette innovation fondée sur l'IA permet des inspections thermiques plus rapides, plus simples et plus accessibles pour les professionnels du commerce et les amateurs de bricolage de tous les niveaux de compétence.

HIKMICRO 10e anniversaire Smart SuperScene d'HIKMICRO

Bien plus qu'une simple nouvelle fonctionnalité, le mode SuperSceneMC permet de passer d'une simple saisie d'images à un aperçu instantané exploitable. En intégrant une décennie d'expertise sur le terrain à l'analyse fondée sur l'IA, HIKMICRO élimine la complexité qui a traditionnellement limité l'imagerie thermique tout en établissant une nouvelle référence en matière d'utilisabilité et de performance.

« Dès la première heure, notre vision était de faire passer les solutions d'imagerie thermique des applications de niche au marché de masse, en ajoutant plus d'intelligence et d'accessibilité », explique Stefan Li, directeur général international, HIKMICRO. « Le mode SuperSceneMC marque un nouveau chapitre de cette vision. Cette technologie de pointe intègre les connaissances des professionnels du commerce expérimentés directement dans nos produits, permettant à tout utilisateur de travailler comme un expert. »

De la détection à la décision

L'imagerie thermique peut révéler des problèmes cachés, mais la configuration correcte de l'appareil et l'interprétation de l'image présentent des obstacles de longue date. L'ajustement des paramètres, la compréhension des schémas thermiques et l'établissement de diagnostics précis nécessitent généralement une formation et de l'expérience. Le mode SuperSceneMC élimine ces obstacles grâce à son architecture à deux couches.

Tout d'abord, les préréglages Expert, See like an Expert, optimisent automatiquement les réglages de la caméra pour les scènes d'inspection courantes, y compris les fuites d'eau, l'isolation, le chauffage au sol, l'électricité, la macro, le panneau solaire et plus encore. Cela permet de gagner du temps et d'éliminer les conjectures, de sorte que chaque inspection commence par les bons réglages. Pour les professionnels, des scènes avancées comme Insulation Pro et Condensation offrent des alertes visuelles améliorées et une intégration des données environnementales pour des informations diagnostiques plus approfondies.

Deuxièmement, Smart SuperSceneMC, Think like an Expert, utilise l'IA pour analyser les images thermiques. Dans des scènes clés comme les fuites d'eau, l'isolation et le chauffage au sol, le système détecte et signale les anomalies à l'écran, transformant les données brutes en renseignements clairs et exploitables. Il en résulte un changement progressif instantané de la facilité d'utilisation. Ce qui dépendait auparavant de l'expertise d'un spécialiste peut maintenant être réalisé avec plus de rapidité, de cohérence et de confiance.

Avis positifs

L'utilisation de la technologie pour voir et penser comme un expert offre déjà des avantages dans le monde réel.

« Les indicateurs visuels, tels que les marqueurs d'anomalie, sont clairs et très efficaces », déclare Aleksandar Stojanović, thermographe certifié de niveau 2. « Ils simplifient le processus d'inspection et facilitent grandement la communication des constatations, car les problèmes sont immédiatement visibles et faciles à expliquer. »

Profitez d'un avantage fondé sur l'IA

Depuis sa création en 2016, HIKMICRO a collaboré étroitement avec des artisans, notamment des électriciens, des plombiers, du personnel de service CVC et des auditeurs de l'énergie, afin de comprendre concrètement l'imagerie thermique.

Le mode SuperSceneMC reflète cette collaboration. HIKMICRO AI apprend de milliers d'exemples concrets, s'adaptant à différents environnements sans règles rigides. En combinant l'imagerie thermique à la lumière visible, la caméra comprend ce qu'elle voit : un mur, un plancher ou un tuyau. Une fuite n'est signalée que lorsque la température et le contexte de la scène sont logiques. Résultat ? Une réduction des fausses alarmes de 90 % à presque zéro, avec une précision de détection de 61 %.

Tout fonctionne sur l'appareil. Pas de nuage, pas de décalage et pas de soucis de confidentialité, pour des réponses en temps réel directement entre les mains de l'utilisateur.

À l'avenir, HIKMICRO continuera de renforcer ses capacités d'IA, de réduire davantage les faux positifs et de développer des applications telles que l'inspection solaire et le diagnostic automobile.

Mettez à jour la version 5.5.112 et déverrouillez le mode SuperScene. Grâce à cette mise à niveau, HIKMICRO établit une nouvelle référence de l'industrie en rendant l'imagerie thermique intelligente accessible à tous, une manière adaptée de célébrer une décennie d'innovation de pointe. Le mode SuperScene est maintenant offert sur les caméras thermiques Eco Series, B Series et Pocket Series (certains modèles seulement, communiquez avec HIKMICRO pour la compatibilité spécifique). Pour en savoir plus, visitez www.hikmicrotech.com ou la boutique officielle Amazon.

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SOURCE HIKMICRO

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