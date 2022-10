NEW YORK et MONTRÉAL, 20 octobre 2022 /CNW/ - Hickey & Associates (Hickey) annonce aujourd'hui l'acquisition du Groupe CAI Global (CAI) afin d'élargir son équipe de sélection de sites, d'analyse de données, de chaîne d'approvisionnement, de développement économique et de n'négociation d'incitatifs pour créer une plateforme de services unifiée et homogène en Amérique du Nord. L'équipe de professionnels qualifiés, les actifs et les ententes clients de CAI seront exploités sous la marque Hickey Canada.

Grâce aux synergies entre les deux organisations, Hickey Canada a déjà commencé à soutenir ses clients dans la gestion de leurs portefeuilles mondiaux. L'acquisition devrait officiellement se conclure d'ici la fin de l'année, mais les clients disposeront immédiatement des capacités accrues nécessaires dans l'environnement mondial dynamique d'aujourd'hui.

Le président et chef de la direction de CAI, Marc Beauchamp, deviendra le directeur général de Hickey Canada. M. Beauchamp dirigera les opérations au Canada et deviendra un membre clé de l'équipe de direction mondiale de Hickey. Howard Silverman, fondateur et président du conseil d'administration de CAI depuis plus de quarante ans, et Jayne McNaughton, vice-présidente exécutive et associée fondatrice, deviendront des membres à part entière de l'équipe de direction de Hickey Canada et des conseillers de confiance pour bon nombre de clients mondiaux en expansion.

" Les synergies entre les deux organisations offrent à nos clients une solution clé en main pour leur projet en Amérique du Nord et au-delà ", a remarqué Jason Hickey, président et chef de la direction de Hickey. "Nos héritages combinés, associés au déploiement de nos services d'analyse prédictive et de notre pratique des incitatifs de premier ordre, feront en sorte que le cabinet continuera d'être inégalé à l'échelle mondiale."

"Les clients, canadiens ou internationaux, disposeront non seulement d'une équipe expérimentée, mais aussi d'un partenaire mondial qui est animé par le même héritage culturel et engagé dans la réussite ultime du client", a déclaré Marc Beauchamp, nouveau directeur général de Hickey Canada. "Nous sommes enthousiastes à l'idée de lancer Hickey Canada dans ce qui sera véritablement une nouvelle ère dans la sélection de sites."

À propos de Hickey & Associés

Hickey est le chef de file mondial en matière de conseil en sélection de sites et en stratégie d'implantation. Notre équipe d'experts spécialisée dans les incitatifs économiques, la main-d'œuvre, la logistique, la chaîne d'approvisionnement, les solutions de main-d'œuvre et la diligence raisonnable en matière de sites. Grâce à sa présence sur les marchés clés du monde entier, Hickey s'assure que ses services sont toujours adaptés à chaque lieu unique, ce qui permet à ses clients de bénéficier d'un niveau de soutien inégalé.

À propos de CAI Global

CAI est une firme conseil spécialisée dans la stratégie, le financement et la mise en œuvre de projets d'investissement. Connus comme des spécialistes en incitatifs gouvernementaux et en sélection de sites, CAI conseille ses clients depuis près de 40 ans dans tous les stades de leur croissance. Grâce à cette connaissance de l'investisseur, CAI conseille aussi les agences de développement économique sur les stratégies d'attraction et de rétention d'investissements. CAI apporte à ses clients des résultats quantifiables à valeur ajoutée grâce à ses différents outils d'intelligence des données et modèles de retombées économiques.

