S'illustrant notamment dans le secteur du service à la clientèle, l'entreprise internationale poursuit sa croissance en s'installant au Québec

MONTRÉAL, le 26 mai 2021 /CNW Telbec/ - Hinduja Global Solutions (HGS) annonce aujourd'hui son intention d'embaucher jusqu'à 250 agents au service à la clientèle en télétravail afin de soutenir la croissance de sa division canadienne. Leader international dans le domaine de la gestion des processus d'affaires et de l'optimisation du cycle de vie de l'expérience client, HGS entend ainsi offrir une expertise locale aux entreprises québécoises souhaitant se démarquer au niveau du service à la clientèle, un secteur dans lequel ils se démarquent depuis plus de 40 ans.

Au Canada, HGS mise sur une équipe d'agents au service à la clientèle travaillant de leur domicile depuis plus de 10 ans grâce à une plateforme développée exclusivement pour les besoins de ses principaux clients commerciaux. Parmi ceux-ci, plusieurs entreprises canadiennes spécialisées dans le domaine des télécommunications et différentes sociétés d'État qui désirent se rapprocher de leur clientèle avec des voix familières au téléphone.

« Nous sommes ravis de pouvoir offrir une nouvelle alternative aux entreprises québécoises en accueillant de nouveaux collaborateurs qualifiés au sein de notre équipe nord-américaine. Ayant travaillé dans l'industrie du service à la clientèle pendant plus de 15 ans, et étant moi-même Québécois, je reconnais l'importance de l'expertise locale. Entendre une voix familière au bout du fil fait toute la différence pour le client! Le processus de recrutement et de sélection pour ces nouveaux postes se fera de façon 100 % virtuelle (un avantage indéniable en temps de pandémie), et ce, de la première approche jusqu'à l'entretien final. Le programme de travail à domicile de HGS est conçu pour rendre l'emploi plus accessible aux résidants des communautés rurales, ainsi qu'aux parents de jeunes enfants, aux employés ayant des problèmes de mobilité et à toute personne cherchant à réduire le temps consacré au transport», déclare Steven Belham, directeur du service à la clientèle de HGS.

Les avantages du télétravail conjugués à des salaires et des avantages sociaux concurrentiels

Même s'ils profitent de tous les avantages liés au travail à domicile, les employés de HGS ne sont pas considérés comme des sous-contractants indépendants, mais plutôt comme des employés permanents à temps plein. Ceux-ci bénéficient donc de salaires concurrentiels et de plusieurs avantages sociaux, dont une assurance dentaire et médicale et des soins de la vue, ainsi qu'une formation rémunérée et des possibilités de primes et de récompenses.

En plus de répondre à une des plus fortes tendances dans le marché actuel de l'emploi (le télétravail), le modèle HGS rend l'expérience du travail à domicile accessible, agréable et facile, car l'entreprise fournit l'ordinateur et tout l'équipement, ainsi que la formation et le soutien technique par vidéo. Les employés n'ont qu'à disposer d'une connexion Internet haute vitesse et un espace de bureau privé.

Krissy, une employée de HGS depuis plus de 10 ans, témoigne de son expérience depuis qu'elle a commencé le télétravail en mars 2020 : « Avoir joint les rangs de HGS Canada s'avère sans contredit l'expérience professionnelle la plus formidable de ma vie! La possibilité de travailler à domicile représente beaucoup pour moi et ma famille et j'économise des sommes importantes, notamment en évitant les déplacements liés au boulot. Mais l'aspect de mon travail le plus gratifiant demeure l'ensemble des nouvelles compétences que j'ai acquises depuis mes débuts chez HGS. La formation et les interactions via l'application Zoom sont extraordinaires. C'est un environnement où tout va très vite, mais c'est aussi très enrichissant ».

En plus de 250 employés œuvrant en première ligne, HGS cherche à pourvoir des postes de direction, dont un nouveau responsable des ressources humaines qui aura pour mandat de gérer et coordonner la croissance continue du personnel de l'entreprise au Québec.

HGS, au service des entreprises québécoises grâce à une expertise locale inégalée

Grâce au télétravail, HGS offre à ses nombreux clients un accès à une équipe de talents disposant de compétences spécifiques mais ayant tous en commun une connaissance approfondie du marché spécifique du Québec.

Ross Duff, vice-président principal des opérations chez HGS, ajoute : « L'année qui vient de s'écouler a été difficile pour tous. Nous sommes toutefois extrêmement fiers d'avoir pu veiller à la santé et à la sécurité de nos employés en adaptant rapidement et efficacement nos méthodes de travail et nos opérations. Tout au long de cette période inédite, HGS a su conserver la confiance de ses fidèles clients et nous sommes maintenant à la recherche de nouveaux employés afin de grandir avec eux. En raison de sa vitalité économique et de la qualité de sa main d'œuvre, le Québec constitue l'endroit idéal pour créer de nouvelles opportunités d'emploi ».

Une façon simple et rapide de postuler en ligne

Pour se joindre à l'équipe de HGS en tant qu'agents au service à la clientèle en télétravail, les candidat(e)s doivent posséder les compétences suivantes :

Maîtriser le français et l'anglais;

Être orientés vers les solutions et savoir rapidement résoudre les problèmes en fournissant les réponses adéquates;

Posséder une excellente capacité d'écoute;

Savoir gérer son temps, rester motivés et faire preuve d'autodiscipline;

Afficher une attitude positive et empathique;

S'engager à offrir un service à la clientèle répondant aux plus hauts standards;

Avoir une bonne connaissance des technologies de communication.

Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à se rendre sur le site JoinHGS.com pour tous les détails. Sophie, l'assistante de recrutement automatisé de HGS, est disponible pour accompagner les candidats (en français ou en anglais) tout au long du processus de recrutement.

À propos de Hinduja Global Solutions (HGS)

Leader mondial de la gestion des processus d'affaires (GPA) et de l'optimisation du cycle de vie de l'expérience client, HGS contribue chaque jour à rendre ses clients plus concurrentiels. HGS combine des services axés sur la technologie dans les domaines de l'automatisation, de l'analyse et de la transformation numérique, avec une expertise approfondie des secteurs du traitement du post-marché, des centres de service à la clientèle, du service à la clientèle traditionnel et numérique ainsi que des solutions HRO. Faisant partie du conglomérat Hinduja Group valant plusieurs milliards de dollars et coté à la BSE et à la NSE, HGS adopte une véritable approche « globalement locale », avec plus de 41 110 employés répartis dans 59 centres de prestation situés dans sept pays. L'entreprise dispense ses services à certaines des plus grandes marques du monde dans neuf marchés verticaux clés. Pour l'année qui s'est terminée le 31 mars 2020, HGS a réalisé un chiffre d'affaires de 737 millions de dollars US. Vous êtes invités à visiter le site TeamHGS.com pour découvrir comment HGS peut vous aider à rendre votre entreprise plus concurrentielle.

