Hershey Canada rappelle volontairement certains lots de friandises HERSHEY'S KISSES au chocolat au lait crémeux en raison de la présence potentielle d'amandes non déclarées

Des photos des produits concernés ainsi que la liste complète des codes de lot sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.hersheyland.ca/fr_ca/kisses-recall.html.
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Nom des produits
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Formats
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CUP No.
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Codes de lot en rappel
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Date d'échéance
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No. d'incident
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Chocolat au lait crémeux Hershey's Kisses
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200 g
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56600-20203
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51GXPT158M
51GXPT162D
51GXPT258M
51GXPT262C
51GXPT262D
51GXPT358K
51GXPT358M
51GXPT358N
51GXPT362C
51GXPT362D
51GXPV157B
51HXPT162D
51HXPV157B
51HXPY157B
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1er juin 2027
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56600-20203-002
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Chocolat au lait crémeux Hershey's Kisses
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104 g
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56600-62076
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51GXPB160F
51GXPB160G
51GXPB161L
51GXPB260F
51GXPB260G
51GXPB357G
51GXPB360G
51GXPB361L
51HXPB161L
51HXPB261L
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1er juin 2027
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56600-20216-000
Les produits ont été distribués partout au Canada entre le 6 mai et le 28 juillet 2026.
Hershey procède à ce rappel volontaire afin de protéger la santé publique. Les personnes allergiques aux amandes ou présentant une forte sensibilité à cet allergène risquent une réaction allergique grave, voire potentiellement mortelle, si elles consomment ces produits. Hershey effectue ce rappel en collaboration avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).
Les consommateurs ayant acheté des produits au Chocolat au lait crémeux HERSHEY'S KISSES portant l'un des codes de lot indiqués ci-dessus peuvent communiquer avec le Service à la clientèle de Hershey pour obtenir un remboursement complet en appelant au 1-800-468-1714, du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h (HNE). Hershey a également demandé à tous les détaillants ayant reçu les produits visés de les retirer immédiatement des tablettes.
Ce rappel concerne uniquement les produits distribués au Canada. Aucun autre produit Hershey ni aucun autre marché ne sont touchés par ce rappel.
À propos de Hershey Canada Inc.
Hershey Canada Inc. est une filiale en propriété exclusive à The Hershey Company (NYSE : HSY). Elle distribue et commercialise partout au Canada des produits de premier plan dans les catégories de la confiserie, des collations, des rafraîchissements et des produits d'épicerie.
Parmi ses principales marques figurent REESE'S, HERSHEY'S, TWIZZLERS, OH HENRY!, JOLLY RANCHER et CHIPITS.
Pour en savoir plus, visitez : Hersheyland Canada.
SOURCE Hershey Canada
Todd M. Scott | [email protected]
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