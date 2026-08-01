Hershey Canada rappelle volontairement certains lots de friandises HERSHEY'S KISSES au chocolat au lait crémeux en raison de la présence potentielle d'amandes non déclarées

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Hershey Canada

01 août, 2026, 16:38 ET

MISSISSAUGA, ON, le 1er août 2026 /CNW/ -- Hershey Canada, Inc. annonce aujourd'hui le rappel volontaire d'un nombre limité de produits au chocolat au lait crémeux HERSHEY'S KISSES en sacs de 200 g et de 104 g (codes de lot commençant par 51G et 51H) en raison de la présence potentielle d'un allergène non déclaré.

Les lots visés, indiqués ci-dessous, sont retirés du marché puisque certains chocolats KISSES pourraient contenir des amandes non déclarées.

Des photos des produits concernés ainsi que la liste complète des codes de lot sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.hersheyland.ca/fr_ca/kisses-recall.html.

Nom des produits

Formats

CUP No.

Codes de lot en rappel

Date d'échéance

No. d'incident

Chocolat au lait crémeux Hershey's Kisses 

200 g

56600-20203

51GXPT158M

51GXPT162D

51GXPT258M

51GXPT262C

51GXPT262D

51GXPT358K

51GXPT358M

51GXPT358N

51GXPT362C

51GXPT362D

51GXPV157B

51HXPT162D

51HXPV157B

51HXPY157B

1er juin 2027

56600-20203-002

Chocolat au lait crémeux Hershey's Kisses

104 g

56600-62076

51GXPB160F

51GXPB160G

51GXPB161L

51GXPB260F

51GXPB260G

51GXPB357G

51GXPB360G

51GXPB361L

51HXPB161L

51HXPB261L

1er juin 2027

56600-20216-000

Les produits ont été distribués partout au Canada entre le 6 mai et le 28 juillet 2026.

Hershey procède à ce rappel volontaire afin de protéger la santé publique. Les personnes allergiques aux amandes ou présentant une forte sensibilité à cet allergène risquent une réaction allergique grave, voire potentiellement mortelle, si elles consomment ces produits. Hershey effectue ce rappel en collaboration avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Les consommateurs ayant acheté des produits au Chocolat au lait crémeux HERSHEY'S KISSES portant l'un des codes de lot indiqués ci-dessus peuvent communiquer avec le Service à la clientèle de Hershey pour obtenir un remboursement complet en appelant au 1-800-468-1714, du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h (HNE). Hershey a également demandé à tous les détaillants ayant reçu les produits visés de les retirer immédiatement des tablettes.

Ce rappel concerne uniquement les produits distribués au Canada. Aucun autre produit Hershey ni aucun autre marché ne sont touchés par ce rappel.

À propos de Hershey Canada Inc.

Hershey Canada Inc. est une filiale en propriété exclusive à The Hershey Company (NYSE : HSY). Elle distribue et commercialise partout au Canada des produits de premier plan dans les catégories de la confiserie, des collations, des rafraîchissements et des produits d'épicerie.

Parmi ses principales marques figurent REESE'S, HERSHEY'S, TWIZZLERS, OH HENRY!, JOLLY RANCHER et CHIPITS.

Pour en savoir plus, visitez : Hersheyland Canada.

SOURCE Hershey Canada

Todd M. Scott | [email protected]

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