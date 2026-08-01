Hershey Canada rappelle volontairement certains lots de friandises HERSHEY'S KISSES au chocolat au lait crémeux en raison de la présence potentielle d'amandes non déclarées

Des photos des produits concernés ainsi que la liste complète des codes de lot sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.hersheyland.ca/fr_ca/kisses-recall.html.

Nom des produits Formats CUP No. Codes de lot en rappel Date d'échéance No. d'incident Chocolat au lait crémeux Hershey's Kisses 200 g 56600-20203 51GXPT158M 51GXPT162D 51GXPT258M 51GXPT262C 51GXPT262D 51GXPT358K 51GXPT358M 51GXPT358N 51GXPT362C 51GXPT362D 51GXPV157B 51HXPT162D 51HXPV157B 51HXPY157B 1er juin 2027 56600-20203-002 Chocolat au lait crémeux Hershey's Kisses 104 g 56600-62076 51GXPB160F 51GXPB160G 51GXPB161L 51GXPB260F 51GXPB260G 51GXPB357G 51GXPB360G 51GXPB361L 51HXPB161L 51HXPB261L 1er juin 2027 56600-20216-000

Les produits ont été distribués partout au Canada entre le 6 mai et le 28 juillet 2026.

Hershey procède à ce rappel volontaire afin de protéger la santé publique. Les personnes allergiques aux amandes ou présentant une forte sensibilité à cet allergène risquent une réaction allergique grave, voire potentiellement mortelle, si elles consomment ces produits. Hershey effectue ce rappel en collaboration avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Les consommateurs ayant acheté des produits au Chocolat au lait crémeux HERSHEY'S KISSES portant l'un des codes de lot indiqués ci-dessus peuvent communiquer avec le Service à la clientèle de Hershey pour obtenir un remboursement complet en appelant au 1-800-468-1714, du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h (HNE). Hershey a également demandé à tous les détaillants ayant reçu les produits visés de les retirer immédiatement des tablettes.

Ce rappel concerne uniquement les produits distribués au Canada. Aucun autre produit Hershey ni aucun autre marché ne sont touchés par ce rappel.

À propos de Hershey Canada Inc.

Hershey Canada Inc. est une filiale en propriété exclusive à The Hershey Company (NYSE : HSY). Elle distribue et commercialise partout au Canada des produits de premier plan dans les catégories de la confiserie, des collations, des rafraîchissements et des produits d'épicerie.

Parmi ses principales marques figurent REESE'S, HERSHEY'S, TWIZZLERS, OH HENRY!, JOLLY RANCHER et CHIPITS.

Pour en savoir plus, visitez : Hersheyland Canada.

SOURCE Hershey Canada

Todd M. Scott | [email protected]