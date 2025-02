LONGUEUIL, QC, le 11 févr. 2025 /CNW/ - Héroux-Devtek inc. (TSX: HRX) (« Héroux-Devtek » ou la « Société »), important fabricant international de produits aérospatiaux et troisième plus important fabricant de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui la réalisation du plan d'arrangement en vertu des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions (Québec) qui a été annoncé précédemment et qui vise Héroux-Devtek et un membre du même groupe (l'« Acheteur ») que Platinum Equity Advisors, LLC, aux termes duquel l'Acheteur a acquis, directement ou indirectement, la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de la Société (les « Actions ») pour une contrepartie en espèces de 32,50 $ par Action (l'« Arrangement »).

Dans le cadre de l'Arrangement, les membres de la haute direction de la Société, dont Gilles Labbé, président exécutif du conseil, et Martin Brassard, président et chef de la direction, ont procédé au roulement d'une partie de leurs Actions en échange d'actions du capital de la société mère de l'Acheteur.

La contrepartie pour les Actions a été remise par l'Acheteur à Services aux investisseurs Computershare inc., en sa qualité de dépositaire aux termes de l'Arrangement, et elle sera versée aux anciens actionnaires d'Héroux-Devtek le plus tôt possible après la date des présentes (ou, dans le cas des actionnaires inscrits, le plus tôt possible après qu'une lettre d'envoi dûment remplie et signée ait été reçue par le dépositaire, accompagnée du ou des certificats d'actions et/ou du ou des avis du SID représentant les Actions qu'ils détenaient).

En conséquence de la réalisation de l'Arrangement, les Actions seront radiées de la cote de la Bourse de Toronto au plus tard le 13 février 2025, et Héroux-Devtek demandera de cesser d'être un émetteur assujetti aux termes des lois sur les valeurs mobilières canadiennes dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada.

DÉCLARATION SELON LE SYSTÈME D'ALERTE

Immédiatement avant la date de prise d'effet de l'Arrangement, l'Acheteur et ses filiales n'étaient propriétaires d'aucune Action. Une déclaration selon le système d'alerte sera déposée sous le profil de la Société sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca. Des renseignements supplémentaires et/ou une copie de la déclaration selon le système d'alerte peuvent être obtenus auprès des personnes-ressources ci-dessous. Le siège social de l'Acheteur est situé au 360 N. Crescent Drive, Beverly Hills, CA 90210.

AU SUJET D'HÉROUX-DEVTEK

Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication, la réparation, l'entretien et la révision de trains d'atterrissage, d'actionneurs hydrauliques et électromécaniques, de vis à rotule sur mesure et de composantes critiques destinées au marché de l'aérospatiale. La Société est la troisième plus importante entreprise de fabrication de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale au service des segments de marché commercial et de la défense. La Société réalise environ 94 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, dont environ 57 % aux États-Unis. La Société a son siège social à Longueuil, au Québec, et possède des installations au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne.

