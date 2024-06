TORONTO, le 26 juin 2024 /CNW/ - Kevin Reed, cofondateur de Heroes Among Us, des membres des forces armées canadiennes, des récipiendaires de l'Étoile de la vaillance militaire et des invités d'honneur se sont joints à Richard Rohan, chef de la croissance, Compagnie Trust TSX, pour ouvrir les marchés.

Heroes Among Us est série spéciale du National Post qui porte sur la vaillance militaire et qui souligne le courage face à la présence de l'ennemi. Nous avons proposé 11 Canadiens héroïques qui pourraient être les premiers récipiendaires de la Croix de Victoria, qui a été créée il y a trente ans à titre de pendant canadien de la plus grande distinction du Commonwealth pour la vaillance. En collaboration avec La Fondation Les Fleurons glorieux, Anthony Wilson-Smith de Historica Canada, le général retraité Rick Hillier et le cofondateur Kevin Reed, nous raconterons et soulignerons l'histoire de ces personnes ce soir au Temple de la renommée du hockey.

