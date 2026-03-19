SHENZHEN, Chine, le 19 mars 2026 /CNW/ - QCY est fier d'annoncer le lancement officiel de HEROAD, une nouvelle marque de sport électronique perturbatrices vouée à redéfinir l'environnement compétitif. Construit sur la philosophie « Pour les joueurs. Pour les vainqueurs », HEROAD élimine le compromis traditionnel entre matériel de haute performance et prix abordables, en veillant à ce que chaque joueur dispose du matériel nécessaire pour tracer son propre chemin vers la victoire.

L'histoire de HEROAD : sublimer le héros, définir sa route.

Heroad

HEROAD est né d'une vision partagée entre les joueurs de nouvelle génération et des ingénieurs vétérans qui étaient fatigués du « compromis » inhérent au marché actuel. Pendant trop longtemps, les joueurs ont été forcés de choisir entre du matériel de haute qualité surtarifé et des alternatives abordables qui n'ont pas réussi à performer sous pression.

« Nous avons forgé cette marque pour mettre fin à ce compromis », affirme l'équipe fondatrice de HEROAD. « Notre histoire a commencé avec une simple frustration et l'envie de combler un vide dans le matériel de gaming. HEROAD est notre nouvel horizon, une mission qui consiste à sublimer le héros dans chaque joueur et à définir le chemin qu'il emprunte pour atteindre la grandeur. »

Mark of Edge : un insigne d'honneur.

Au cœur de la marque se trouve la « Mark of Edge ». Plus qu'un simple logo, la Mark of Edge est un symbole de la précision requise dans le sport électronique à enjeux élevés. Son design représente la précision nécessaire pour frapper en premier et dans le mille, incarnant le courage de dépasser ses limites.

L'équipe de HEROAD pense que l'essence du sport électronique est la poursuite intransigeante de l'extrême. Chaque arête vive de notre symbolise la soif de victoire. C'est la lame que chaque joueur porte dans son voyage vers le sommet -- un insigne d'honneur pour celles et ceux qui ne veulent rien de moins que l'excellence.

Du matériel de qualité professionnelle pour chaque joueur.

Le positionnement de la marque HEROAD est clair : forger des outils de jeu de qualité professionnelle pour la route impitoyable de chaque joueur vers l'héroïsme. La mission de la marque est de démocratiser le jeu professionnel en mettant des outils de haute performance entre les mains de chaque joueur sur Terre.

La gamme phare initiale se concentre sur les casques de jeu qui offrent un son immersif et haute fidélité et une communication limpide, essentiels à la supériorité tactique. Et ce n'est que le début. Les équipes d'ingénierie développent déjà un écosystème complet de périphériques, notamment : des claviers, des souris, des haut-parleurs et plus encore. Les prochains lancements comprendront également des tapis de souris, de l'équipement de diffusion en continu et des technologies portables conçues avec un profond respect pour la communauté du jeu.

Vision et valeurs : donner aux héros les moyens de réussir.

La marque aspire à être plus qu'un fournisseur de matériel ; l'objectif est d'être le compagnon ultime dans le voyage héroïque de chaque joueur. En adhérant à la mission de « donner aux héros les moyens de réussir », chaque produit est construit dans un profond respect de l'effort, de la pratique et la victoire finale.

Chaque pièce d'équipement est positionnée de manière à offrir un excellent rapport qualité-prix, ce qui fait en sorte que l'expérience « professionnelle » ne soit plus assortie d'un prix élevé. Cette démocratisation de la technologie permet au talent de briller, quel que soit son budget.

Soyez prêt. Restez à l'affût.

L'horizon est ouvert. Alors que la vaste gamme de produits continue de se déployer, le monde du jeu est invité à assister à l'évolution de la performance. L'excellence n'est plus un luxe.

Pour obtenir de plus amples renseignements, des mises à jour sur les produits et des événements de lancement à venir, rendez-vous sur www.qcy.com et suivez les canaux officiels sur Instagram ou Facebook.

Pour les joueurs. Pour les vainqueurs. Voici la nouvelle ère du jeu.

À propos de HEROAD

Filiale de QCY, HEROAD est une marque de sport électronique perturbatrice qui se consacre à fournir des équipements de qualité professionnelle à un prix accessible. Avec le slogan « Pour les joueurs. Pour les vainqueurs », la marque combine l'excellence en ingénierie et une compréhension approfondie de la culture du jeu afin de soutenir les joueurs du monde entier. Qu'il s'agisse de ses casques d'écoute haute fidélité ou de ses périphériques de précision, chaque produit est estampillé « Mark of Edge », un symbole de la précision requise pour frapper le premier et frapper dans le mille. HEROAD existe pour sublimer le héros et définir sa route, servant de compagnon ultime dans le voyage de chaque joueur vers le sommet.

Contact avec les médias :

Courriel : [email protected]

Site officiel de QCY : https://www.qcy.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2937683/Heroad.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2415696/QCY_LOGO_Logo.jpg

SOURCE QCY