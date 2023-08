La marque primée pour les soins des boutons est maintenant disponible à l'échelle internationale

NEW YORK, le 1er août 2023 /CNW/ - Hero Cosmetics, un chef de file en soins des boutons et fabricant des timbres contre les boutons Mighty Patch, a annoncé aujourd'hui que la marque est maintenant disponible au Canada chez plusieurs détaillants.

L'arrivée de Hero Cosmetics au Canada marque sa toute première expansion internationale et, c'est aussi la première fois que et Canadiennes pourront magasiner parmi une gamme complète de timbres directement auprès d'un détaillant au Canada. Cette expansion démontre la croissance continue et l'innovation de la marque dans la catégorie des timbres anti-boutons et des soins de la peau. Les clients canadiens ont fait preuve d'un intérêt et d'une demande extraordinaires par l'entremise de demandes sur les médias sociaux et d'une fréquentation élevée du site, ce qui laisse présager une base de clients canadiens déjà solide pour la marque Hero.

Hero Cosmetics est fière de lancer ses produits partout au pays en magasin et en ligne chez Shoppers Drug Mart/Pharmaprix, Walmart et Amazon.

« Notre objectif a toujours été d'assurer l'accessibilité de nos produits à tous ceux et celles qui pourraient en avoir besoin. Le lancement au Canada est une étape passionnante vers l'atteinte de cet objectif. Je suis très heureuse de faire connaître l'histoire de la marque Hero et d'offrir nos solutions aux clients canadiens. Je suis ravie de me lancer dans une relation profonde et de longue durée avec la communauté canadienne. Je suis convaincue que nous continuerons à faire croître la catégorie en atteignant un nouveau public, et surtout, en mettant nos solutions anti-boutons entre les mains des personnes qui ont ce genre de problèmes. » - Ju Rhyu, cofondatrice et PDG de Hero Cosmetics.

Hero Cosmetics lancera au Canada ses produits les plus populaires : les timbres Mighty Patch Original, les timbres Mighty Patch Invisible+, les timbres pour le nez Mighty Patch Nose et les timbres Mighty Patch Surface, et prévoit agrandir son assortiment de produits offerts en 2024.

Pour en savoir plus, visitez https://www.herocosmetics.ca/fr/ .

À propos de Hero Cosmetics :

Depuis son lancement en 2017, Hero Cosmetics est passée d'une jeune entreprise offrant un seul produit à une marque établie de soin pour les boutons offrant un portefeuille de produits pour répondre au cycle de vie complet des éruptions cutanées. La marque Hero fournit à votre peau les outils dont elle a besoin pour vous permettre de reprendre le contrôle et de révéler le héros qui sommeille en vous.

HeroMC est une marque de commerce de Church & Dwight Co., Inc.

Personne-ressource des médias : [email protected]

