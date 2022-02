MONTRÉAL, le 7 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Lovée sur la rue Guy au cœur du quartier Peter-McGill, la Résidence Fulford est une œuvre caritative au service des femmes dont l'origine remonte à 1855. Elle occupe depuis 1890 l'ancienne maison de James Edward Major construite sur les terres d'Étienne Guy, notaire et arpenteur, face à l'ancienne maison mère des Sœurs Grises de Montréal et sa chapelle, toutes deux classées depuis les années 1970 pour assurer leur protection face à des projets immobiliers et spéculatifs.

Grâce à un constant engagement communautaire et bénévole de plus d'un siècle et demi, cette œuvre à vocation sociale a non seulement servi la collectivité et les femmes de la métropole, mais également assure la conservation et le maintien dans un état d'intégrité et d'authenticité exceptionnelle de cette maison Major bâtie en 1859, et ce, tant dans son architecture extérieure qu'intérieure et l'aménagement de son parterre.

Élément unique du patrimoine montréalais, tant par son architecture XIXe siècle que par le maintien de sa vocation sociale et de soins, sa survie physique est à elle seule remarquable. Cette maison est un témoin vivant d'une époque de cette partie ouest du centre-ville qui a profondément changé tout autour. L'annonce récente de la fermeture de l'œuvre et de la relocalisation des résidentes dans le contexte de l'actuelle pandémie, combiné à une forte pression immobilière dans le secteur, laisse planer une incertitude quant à l'avenir de cette propriété patrimoniale de grande valeur.

Dans ce contexte, Héritage Montréal et Phyllis Lambert, sa présidente fondatrice, ont adressé une demande conjointe à la ministre de la Culture et des Communications, Madame Nathalie Roy, de classement de la maison Major au titre de la Loi sur le patrimoine culturel.

Héritage Montréal offre sa pleine collaboration aux autorités ainsi qu'aux responsables de la Résidence Fulford pour contribuer à identifier des pistes de solution pour donner à cet édifice patrimonial un avenir qui reflète son authenticité et poursuive sa vocation sociale. Nous sommes convaincus qu'une telle reconnaissance tout comme la collaboration qui devrait accompagner son application, à laquelle nous sommes particulièrement engagés, y contribuera largement.

À propos d'Héritage Montréal

Héritage Montréal œuvre à protéger et à promouvoir le patrimoine architectural, historique, naturel et culturel de la grande région métropolitaine de Montréal. Agissant au cœur d'un vaste réseau de partenaires, Héritage Montréal, un organisme privé à but non lucratif, agit par l'éducation, la représentation et la concertation pour faire connaître, mettre en valeur et enrichir l'identité et les spécificités de la grande région métropolitaine de Montréal, cœur démographique et économique du Québec et foyer du plus considérable ensemble de biens patrimoniaux à l'échelle nationale.

heritagemontreal.org

100, rue Sherbrooke Est, bureau 0500

Montréal (Québec), H2X 1C3

T 514 286-2662

SOURCE Héritage Montréal

Renseignements: Contact presse : Anthony Plagnes Payá, Coordonnateur - communications et stratégie médias, [email protected], 438-501-2878