Henkel North America élargit ses bourses d'études pour l'équité raciale et ses programmes de stage destinés aux étudiants noirs, hispaniques et autochtones

Les programmes de bourses d'études et de stages Henkel destinés aux étudiants noirs, hispaniques et autochtones s'ajoutent aux efforts constants de Henkel pour soutenir l'éducation et améliorer les perspectives d'emploi des jeunes aux États-Unis et au Canada. Depuis 1981, Henkel administre le programme de bourses d'études Henkel Corporation afin d'offrir de l'aide financière aux enfants d'employés en Amérique du Nord. Plus tôt cette année, Henkel a lancé le programme de bourses d'études Henkel pour la diversité , lequel s'inscrit dans l'engagement de l'entreprise à créer un bassin plus diversifié de futurs travailleurs et à combler l'écart en matière d'équité en facilitant l'accès aux études pour les étudiants locaux. Ces bourses sont offertes à des étudiants qui ont besoin d'aide financière et sont issus de populations sous-représentées aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico. À ce jour, Henkel a octroyé plus de 2,5 millions de dollars en bourses d'études à plus de 800 étudiants dans le cadre de ses programmes de bourses et de stages.

« L'investissement de Henkel Canada dans Passeport pour ma réussite aidera les jeunes autochtones de partout au Canada à obtenir leur diplôme d'études secondaires et à réaliser leur plein potentiel, a déclaré Quinn Bingham, vice-président et directeur du développement, Passeport pour ma réussite Canada. En collaborant avec les communautés autochtones, nous continuerons d'éliminer les obstacles à l'éducation et d'aider les jeunes à jeter les bases d'un avenir prospère. »

« Notre engagement à bâtir une société plus équitable s'étend aux collectivités où nous exerçons nos activités afin que tous, peu importe leurs antécédents, aient les mêmes chances de réussite, a renchéri Steven Essick, président de Henkel North America. Henkel est fière de faire sa part en investissant dans des programmes qui renforceront la main-d'œuvre de demain par l'accès aux études. Il est plus important que jamais d'élargir notre programme, car la pandémie a exacerbé les obstacles financiers, familiaux et technologiques qui nuisent à l'accès aux études supérieures et qui touchent encore plus les étudiants sous-représentés, ce qui pourrait limiter leurs perspectives d'emploi pour les années à venir. Nous croyons que l'accès à une éducation de qualité et à des expériences en milieu de travail est essentiel pour contribuer à créer des occasions d'emploi dans les communautés historiquement marginalisées et nous avons hâte de recueillir les candidatures de cette année. »

« Nous saluons cette nouvelle aide de la part de Henkel. Les programmes comme ceux-là font vraiment une différence pour les étudiants de tous les horizons dont les besoins sont variés, a expliqué Sekou Biddle, vice-président, Militantisme et Programmes de perfectionnement professionnel des étudiants de l'UNCF. Nous sommes impatients de travailler avec eux et espérons trouver de nouvelles façons d'atteindre notre objectif commun : faire en sorte qu'un plus grand nombre d'étudiants de couleur aillent à l'université et obtiennent leur diplôme. »

À propos de Henkel North America

En Amérique du Nord, Henkel exerce ses activités dans ses trois unités commerciales : les technologies adhésives, les soins personnels et les produits d'entretien ménager. Son portefeuille de marques industrielles et grand public de renom comprend les produits de soins capillaires Schwarzkopf®, les savons Dial®, Persil®, Purex®, les détergents à lessive all®, les assouplissants Snuggle®, ainsi que les adhésifs Loctite®, Technomelt® et Bonderite®. Ayant atteint environ 6 milliards de dollars américains (5 milliards d'euros) en 2020, le chiffre d'affaires de l'entreprise en Amérique du Nord représente 27 % de son chiffre d'affaires mondial. Henkel emploie environ 9 000 personnes aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico. Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web de l'entreprise au www.henkel-northamerica.com et suivez-la sur Twitter à @Henkel_NA .

À propos de Henkel

Henkel exerce ses activités sur la scène mondiale grâce à un portefeuille bien équilibré et diversifié. Les trois unités commerciales de l'entreprise se positionnent comme chefs de file dans les secteurs industriel et grand public grâce à des marques, des innovations et des technologies de premier plan. Les technologies adhésives Henkel dominent le marché mondial des adhésifs, et ce, dans tous les segments de l'industrie à l'échelle planétaire. Les unités Soins personnels et Produits d'entretien ménager de Henkel jouent également un rôle de premier plan dans de nombreux marchés et catégories partout dans le monde. Fondée en 1876, Henkel est riche de plus de 140 ans de prospérité. En 2020, Henkel a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 19 milliards d'euros et un résultat opérationnel ajusté d'environ 2,6 milliards d'euros. Henkel emploie environ 53 000 personnes dans le monde, soit une équipe passionnée et très diversifiée, unie par une solide culture d'entreprise, un même objectif de créer de la valeur durable et des valeurs communes. Leader reconnu dans le domaine du développement durable, Henkel occupe des positions de premier plan dans de nombreux indices et classements internationaux.

Les actions privilégiées de Henkel sont cotées à l'indice boursier allemand DAX. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web au www.henkel.com .

À propos du United Negro College Fund

Le United Negro College Fund (UNCF) est l'organisme voué à l'éducation des minorités le plus important et le plus efficace au pays. Au service de la jeunesse, de la collectivité et de la nation, le UNCF appuie l'éducation et le développement des étudiants au moyen de bourses d'études et d'autres programmes, soutient et renforce ses 37 collèges et universités membres et milite pour l'éducation des minorités et l'accessibilité aux études postsecondaires. Les établissements affiliés au UNCF, avec les autres collèges et universités traditionnellement noirs, sont très efficaces et décernent près de 20 % des baccalauréats obtenus par des Afro-Américains. Le UNCF administre plus de 400 programmes, y compris des bourses d'études, des stages, des bourses de recherche, du mentorat, des cours d'été, ainsi que des programmes d'élaboration de curriculum et de perfectionnement du corps professoral. À l'heure actuelle, le UNCF soutient plus de 60 000 étudiants dans plus de 1 100 collèges et universités au pays. Son logo représente le flambeau du leadership en éducation du UNCF et sa marque de commerce largement reconnue : « A mind is a terrible thing to waste »®. Pour en savoir plus, consultez le site Web UNCF.org ou suivez l'UNCF sur Twitter à @UNCF pour recevoir des mises à jour et des nouvelles en continu.

À propos du Hispanic Scholarship Fund

Fondé en 1975, le Hispanic Scholarship Fund (HSF) offre des bourses d'études et des services de soutien connexes à des étudiants latino-américains. Nous cherchons à leur fournir tous les outils dont ils ont besoin pour s'inscrire à l'université, réussir dans leurs cours, obtenir leur diplôme, intégrer une profession, exceller, contribuer à faire avancer notre nation et encadrer les générations à venir. À titre de plus important organisme à but non lucratif du pays voué à aider les Hispano-Américains aux études supérieures, le HSF a octroyé plus de 400 millions de dollars en bourses d'études et offre une gamme de programmes complémentaires aux candidats, aux universitaires et à leurs familles. Nous travaillons en outre à faire des études postsecondaires une priorité absolue pour toutes les familles latino-américaines du pays et à mobiliser notre communauté afin qu'elle agisse de façon proactive pour atteindre cet objectif (c.-à-d. chaque personne, toute sa vie, par tous les moyens). Pour obtenir de plus amples renseignements sur le HSF, consultez le site Web au www.HSF.net.

À propos de Passeport pour ma réussite

Passeport pour ma réussite est un organisme de bienfaisance national qui brise le cycle de la pauvreté par l'éducation. Son programme primé engendre un changement social positif en aidant les jeunes issus de communautés à faible revenu à surmonter les obstacles à l'éducation, à obtenir leur diplôme d'études secondaires et à jeter les bases d'un avenir prospère. Grâce au pouvoir collectif des partenariats, le programme novateur de Passeport pour ma réussite prépare les jeunes pour demain.

À propos de l'American Indian Science and Engineering Society

Fondée en 1977, l'American Indian Science and Engineering Society (AISES) est un organisme à but non lucratif national qui vise à accroître considérablement la représentation des peuples autochtones de l'Amérique du Nord et des îles du Pacifique dans les programmes d'études et les emplois liés aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie et aux mathématiques (STIM). Cet important organisme appuie actuellement des étudiants et des professionnels de partout aux États-Unis et au Canada qui choisissent des disciplines essentielles des STIM. Grâce aux associations approuvées dans les collèges et universités, aux associations professionnelles et tribales et aux écoles affiliées de la maternelle à la 12e année, les membres bénéficient de divers programmes axés sur les STIM, lesquels encouragent la poursuite de carrières, en plus de favoriser la réussite des étudiants et le perfectionnement de la main-d'œuvre dans de nombreux domaines cruciaux. Pour en savoir plus, consultez le site Web aises.org.

