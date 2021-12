SUZHOU, Chine, 15 décembre 2021 /CNW/ - Du 8 au 9 décembre, le 4e Sommet du Vietnam sur l'énergie éolienne en mer ou à terre s'est tenu dans une salle d'exposition du Intercontinental Hanoi Landmark72, à Hanoi. Ce Sommet a réuni divers acteurs de l'industrie de l'énergie éolienne en mer, tant au pays qu'à l'étranger. Hengtong a assisté au Sommet, à l'occasion duquel elle a présenté sa plus récente solution et performance en matière de système de câbles sous-marins.

Au cours des dernières années, Hengtong a continué d'explorer le marché vietnamien et s'est fait octroyer plusieurs contrats de câbles sous-marins de parc éolien flottant au Vietnam, à titre d'entrepreneur en approvisionnement et en construction. D'ici la fin de 2021, Hengtong aura livré avec succès les systèmes de câbles sous-marins pour le parc éolien flottant VPL Bến Tre, la centrale éolienne en mer de Trà Vinh V1-2 de 48 MW et la centrale éolienne en mer de Hiệp Thành de 78 MW. L'équipe d'ingénierie en mer d'Hengtong, le CLB « Hengtong Lan 1 », a également procédé aux travaux d'installation des câbles à ces endroits-là. En réalisant ces projets et en approfondissant son exploration, Hengtong consolide sa position de chef de file sur le marché des systèmes de câbles sous-marins du Vietnam.

Grâce à sa solution complète de parc éolien flottant, à ses services professionnels et à ses riches expériences de projet, Hengtong a attiré divers visiteurs à ce Sommet et a réalisé une autre présence emballante dans le marché vietnamien. En collaboration avec ses partenaires en amont et en aval, Hengtong s'attend à déployer plus d'efforts aux fins de la production d'énergie propre et du développement écologique et à faibles émissions de carbone au Vietnam et dans la région de l'Asie-Pacifique.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Hui Yuan, +86-15852391319, [email protected]