Héma-Québec - Les membres du Syndicat des infirmières et infirmières auxiliaires d'Héma-Québec-CSN acceptent l'entente de principe à l'unanimité!

QUÉBEC, le 20 mars 2023 /CNW/ - Les membres du Syndicat des infirmières et infirmières auxiliaires d'Héma-Québec-CSN ont accepté, en assemblée générale, l'entente de principe qui leur a été présentée à l'unanimité. La présente convention collective se terminera le 31 mars 2025. Elle permet notamment aux membres de maintenir leur parité salariale avec les infirmières et les infirmières auxiliaires du réseau.

« Pour nous, la parité avec le réseau était essentielle, rappelle la présidente du syndicat, Vanessa Poirier. Notre travail est névralgique pour la population et nous devons avoir des conditions attrayantes qui incitent les infirmières et les infirmières auxiliaires à venir travailler avec nous. Aujourd'hui, non seulement nous avons la parité, mais nous allons la maintenir jusqu'en 2025, car nos salaires seront arrimés avec ceux du réseau. C'est une victoire importante et nous pouvons en être fières ! »

De son côté, la vice-présidente de la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN, Lucie Longchamps, ne manque pas de souligner les avancées pour les membres du secteur. « C'est un travail exceptionnel que ces syndiquées ont fait dans les derniers mois pour se faire respecter et considérer. Elles peuvent être fières de ce qu'elles ont réussi à obtenir. La parité avec le réseau de la santé offrira dans les prochaines années une stabilité dans leurs conditions de travail, et ce, pour de nombreuses années. On a la preuve que c'est possible. »

« Aujourd'hui, les membres se sont prononcées sur une entente de principe qui découle intégralement de leurs efforts et de leur solidarité. C'est le fruit d'une lutte acharnée qui a été payante. Elles se sont tenues debout, malgré les revers, malgré les temps durs, et peuvent enfin crier victoire. La solidarité et la mobilisation ça paye vraiment ! », ajoute fièrement la présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches - CSN, Barbara Poirier.

À propos

Le Syndicat des infirmières et infirmières auxiliaires d'Héma-Québec-CSN regroupe 80 membres dans la région de Québec. Il est affilié à la Fédération de la santé et des services sociaux qui regroupe 145 000 de membres dans plus de 250 syndicats et au Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches (CCQCA-CSN) qui compte 45 000 membres dans 240 syndicats de toutes provenances. Pour sa part, la CSN compte plus de 330 000 membres syndiqués provenant tant du secteur privé que public.

SOURCE Syndicat des infirmières et infirmières auxiliaires de Héma-Québec (CSN)

Renseignements: Jérôme Godbout, conseiller à l'information, 581 398-0093, [email protected]