Héma-Québec - Entente sur les services essentiels entre l'employeur et le syndicat

QUÉBEC, le 8 mars 2023 /CNW/ - Le Syndicat des infirmières et infirmières auxiliaires d'Héma-Québec-CSN s'est réuni aujourd'hui avec l'employeur, au Tribunal administratif du travail, afin de préciser la portée de l'entente sur les services essentiels qu'ils avaient convenus le 1er mars dernier. Les négociations se sont déroulées de bonne foi, de part et d'autre, et les parties en sont venues à une entente.

« Notre objectif sera toujours double. Nous voulons faire valoir nos droits et nos revendications tout en nous assurant la sécurité du public. Nos propositions allaient dans ce sens. Elles permettaient de garder un inventaire et même d'augmenter les réserves de sangs vraiment problématiques, tout en envoyant un message clair à l'employeur », rappelle la présidente du syndicat, Vanessa Poirier.

Le syndicat profite de l'occasion pour inviter la population à venir, le 10 mars 2023, donner du sang aux centres Globules de Sainte-Foy et Lebourgneuf, et ce, pour les groupes sanguins O rh -, O rh +, A rh - et A rh+. Le syndicat tient à augmenter le niveau des inventaires sanguins afin d'assurer l'approvisionnement en sang pour tous les Québécoises et Québécois. Venez en grand nombre soutenir les grévistes qui militent pour la reconnaissance de leur travail et l'équité!

SOURCE Syndicat des infirmières et infirmières auxiliaires de Héma-Québec (CSN)

Renseignements: Jérôme Godbout, conseiller à l'information, 581 398-0093, [email protected]