Héma-Québec - Entente de principe entre le Syndicat des infirmières et infirmières auxiliaires d'Héma-Québec-CSN et leur employeur

QUÉBEC, le 17 mars 2023 /CNW/ - Une entente de principe est intervenue hier en journée entre le Syndicat des infirmières et infirmières auxiliaires d'Héma-Québec-CSN et leur employeur. Le tout sera présenté en assemblée générale dans les prochains jours pour permettre aux membres de se prononcer sur son contenu.

De plus amples informations seront fournies au moment de soumettre l'entente aux syndiqué-es par respect pour leur autonomie et leur processus de négociation. Rappelons que les membres du syndicat ont tenu une journée de grève le 10 mars dernier pour dénouer l'impasse.

À propos

Le Syndicat des infirmières et infirmières auxiliaires d'Héma-Québec-CSN regroupe 80 membres dans la région de Québec. Ils sont affiliés à la Fédération des services sociaux et de la santé qui regroupe 145 000 de membres dans plus de 250 syndicats et au Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches (CCQCA-CSN) qui compte 45 000 membres dans 240 syndicats de toutes provenances. Pour sa part, la CSN compte plus de 330 000 membres syndiqués provenant tant du secteur privé que public.

