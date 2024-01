helloDarwin, l'allié stratégique à travers le labyrinthe des subventions gouvernementales

Un soutien inespéré et inégalé pour les PME

MONTRÉAL, le 30 janv. 2024 /CNW/ - helloDarwin, une plateforme innovante de mise en relation offre une solution d'accompagnement inédite destinée aux petites et moyennes entreprises (PME) cherchant à maximiser leur accès aux financements gouvernementaux. Avec une augmentation remarquable de 49% des projets soumis sur la plateforme en 2023 nécessitant une subvention ou un prêt gouvernemental, helloDarwin s'impose comme un allié stratégique essentiel dans le labyrinthe des subventions gouvernementales.

Croissance impressionnante et perspectives futures

helloDarwin a enregistré une demande croissante de subventions, avec 200 à 300 clients potentiels par mois recherchant activement l'accompagnement de l'entreprise. Cette demande accrue pourrait être liée au fait que plusieurs des programmes de subvention permettent d'avoir accès à des prêts à taux d'intérêts fortement avantageux, un incitatif intéressant dans le contexte économique actuel.

Jeff Carrier, co-fondateur, explique la genèse de ce service : "À l'origine une plateforme de mise en relation d'affaires, helloDarwin a évolué pour répondre aux défis financiers auxquels nos clients étaient confrontés. Nous avons observé une augmentation significative des demandes de subvention, mais également une complexité croissante dans le processus. Ainsi, nous avons décidé d'offrir un service d'accompagnement pour aider nos clients à naviguer efficacement à travers le paysage complexe des subventions gouvernementales."

Jeff Carrier évoque également l'avenir du secteur des subventions, anticipant de nouveaux programmes à venir, notamment dans les domaines de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle.

Demandes de subvention avec ou sans accompagnement : des résultats frappants

Les données récentes indiquent que le processus de demande de subvention via helloDarwin permet d'atteindre des taux d'acceptation de plus de 90% à l'intérieur des délais indiqués par les programmes, tout en réduisant le temps de demande de plus de la moitié. helloDarwin réussit à simplifier le processus grâce à une expertise approfondie des programmes gouvernementaux, validant en amont l'éligibilité des projets et garantissant ainsi des résultats positifs.

Jeff Carrier souligne : "helloDarwin connaît parfaitement les programmes et s'assure que chaque demande a une réelle chance d'être admissible. Beaucoup d'entreprises entreprennent des demandes pour des programmes qui ne correspondent pas à leurs besoins spécifiques. Notre équipe agit en tant que guide, réduisant les obstacles et augmentant significativement les taux d'acceptation."

Accompagnement personnalisé et garantie de succès

Déposer une demande de subvention gouvernementale peut être un labyrinthe complexe, souvent dissuasif pour les entreprises. Les critères variables, les exigences administratives et la sélection appropriée des subventions représentent autant de défis pour les entrepreneurs, surtout pour les PME aux ressources limitées. Il est même très rare que les clients soient déjà informés de l'existence des subventions.

Le processus d'accompagnement de helloDarwin va au-delà de la simple soumission de demandes. Les conseillers-experts de l'entreprise guident les clients à travers la recherche de subventions adaptées, la préparation de demandes complexes, et même l'élaboration de plans numériques spécialisés. Les clients bénéficient également d'une mise en relation avec des fournisseurs de confiance pour mettre en œuvre leurs plans avec succès. De plus, le service d'accompagnement de helloDarwin se distingue par sa garantie de succès : "Nous remboursons les frais engagés si la subvention n'est pas accordée", affirme Jeff Carrier.

helloDarwin a forgé son expertise en matière de subventions en combinant des essais-erreurs et des consultations approfondies. Face à la complexité des demandes de subvention, helloDarwin demeure résolu à guider ses clients, offrant une expertise fondée sur une expérience directe et une volonté inébranlable d'assurer leur succès.

Maude, propriétaire de Groupe 100-T, témoigne de son expérience : "Je me suis lancée avec helloDarwin pour la conception d'un plan numérique, sans être du tout convaincue de ce qu'il en ressortirait, mais j'ai tellement apprécié leur accompagnement. Étant seule pour gérer mon entreprise, j'ai réalisé que mes rencontres avec les conseillers d'helloDarwin étaient essentielles pour rendre un virage numérique possible."

Soutien financier stratégique à travers des programmes variés

Les clients de helloDarwin ont maximisé leur accès aux financements gouvernementaux en exploitant des subventions accessibles et bien connues. Cette liste met en lumière les programmes les plus utilisés.

PCAN : Subvention de 15 000$ afin d'exécuter un plan de développement numérique, avec accès à un prêt allant jusqu'à 100 000$ sans intérêts pendant 5 ans, et subventions salariales pour l'embauche de stagiaires. Permet également d'obtenir un montant de 2400$ additionnel afin d'investir dans sa commercialisation en ligne, dans l'optimisation de son site web ou dans sa stratégie marketing numérique.

ESSOR : Subvention utilisée dans le cadre d'un projet de nature transformation numérique. Le montant peut aller jusqu'à 20 000$ par projet selon la catégorie et jusqu'à 100 000$ pour la mise en place du projet (implantation de la solution choisie).

CAN EXPORT : Jusqu'à 50 000$ pour des dépenses liées à la commercialisation internationale.

Novascience : Programme qui vise à aider les entreprises à intégrer des talents scientifiques et technologiques dans leur équipe. Les entreprises peuvent aller chercher une subvention. De 30 000$ pour un candidat junior et 75 000$ pour un candidat sénior.

PARI : Programme pour financer le développement d'innovation technologiques. Des montants allant de 50 000$ à 10M$ sont remis par projet.

PSCE : Des subventions allant jusqu'à 250 000$ sont remises aux entreprises pour augmenter leurs revenus ou optimiser leur chaîne d'approvisionnement au Québec.

IQC 4.0 : Programme créé pour financer un projet en transformation numérique dans l'industrie de la construction au Québec. Les entreprises peuvent recevoir 7 000$ en subvention pour un audit numérique et 100 000$ pour l'implantation des nouvelles technologies.

RSDE : Programme pour financer les projets d'innovations au sein des entreprises canadiennes. Les entreprises peuvent bénéficier jusqu'à 74% en crédit d'impôts combiné pour les dépenses (salaires, honoraires, outils, etc.) liées au projet d'innovation technologique.

Invest-IA : Programme de subvention qui vise à améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises du Québec via l'application d'Industriel Alliances. Les entreprises peuvent recevoir jusqu'à 1M$ par projet.

SOURCE helloDarwin

Renseignements: demande d'entrevue, veuillez contacter : VROY - Katherine Beaulieu - [email protected] - 514-895-1807