Helix souffle sa première bougie!

MONTRÉAL, le 11 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Vidéotron célèbre le premier anniversaire d'Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion de la vie connectée. Au cours de la dernière année, ce sont plus de 200 000 clients qui ont fait le saut vers cette toute nouvelle expérience, incomparable dans le marché québécois.

« Les résultats de la dernière année nous permettent de confirmer qu'il y a un engouement fort pour Helix et que ce nouvel écosystème de divertissement est très apprécié par nos clients. Nous avons comme objectif de demeurer le numéro un de l'expérience client; nous sommes convaincus que nous y arriverons en continuant d'innover et d'être à l'écoute des besoins des consommateurs. » a déclaré Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron.

Une plateforme en constante évolution

Helix évolue au gré des nouvelles technologies et des besoins des consommateurs. De nouvelles fonctionnalités sont intégrées régulièrement afin d'offrir aux utilisateurs de nouvelles applications, une plateforme toujours plus performante et une expérience bonifiée. Vidéotron a notamment lancé cet été le forfait Appli Helix TV, une offre flexible permettant de visionner tous vos contenus à la maison comme à l'extérieur sans avoir à acquérir un terminal pour votre téléviseur.

Quelques statistiques depuis le lancement

Plus de 200 000 clients ont fait le saut vers Helix.

Plus de 117 millions de commandes vocales effectuées.

Ajout d'un nouveau parcours 100 % numérique permettant de choisir ses produits Helix et de planifier la visite d'un technicien.

Le Contrôle parental est l'une des fonctions les plus utilisées de la borne Helix Fi.

Comment s'abonner à Helix ?

Pour vivre la nouvelle expérience de divertissement et de gestion de la vie connectée de Vidéotron et planifier la visite d'un technicien, il suffit de contacter un conseiller au 1 877 512-0911 ou encore de visiter le https://videotron.com/magasiner/forfaits-sur-mesure.

À propos de Vidéotron

Vidéotron (www.videotron.com), filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Au 30 juin 2020, Vidéotron comptait ­­1 497 300 clients à son service de télédistribution. Quant à Club illico, son service de vidéo sur demande par abonnement, le nombre de ses abonnés s'élevait à 472 200. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 753 100 clients abonnés à ses services au 30 juin 2020. À cette date, Vidéotron avait activé 1 404 900 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie par câble à 979 600 foyers et organisations du Québec. Vidéotron s'est également taillé une place de choix au prestigieux palmarès des meilleurs employeurs à Montréal.

