Helfie AI nomme à son conseil d'administration des leaders chevronnés de la technologie et de la gouvernance

Patrick Gates, ancien cadre d'Apple et d'Airbnb, et Sunita Parasuraman, ex-cadre de Meta, se joignent à titre d'administrateurs non exécutifs pour renforcer la technologie et la gouvernance de Helfie.

MELBOURNE, Australie, 12 août 2026 /CNW/ -- Helfie AI (« Helfie »), un réseau de prévention propulsé par l'IA qui transforme les soins de santé à l'échelle mondiale grâce aux technologies mobiles, a annoncé aujourd'hui la nomination de Patrick Gates et de Sunita Parasuraman en qualité d'administrateurs non exécutifs.

Patrick Gates et Sunita Parasuraman, administrateurs non exécutifs de Helfie AI

Patrick Gates cumule plus de trois décennies d'expérience de direction dans les domaines de l'ingénierie et de la technologie, dont 14 années chez Apple, où il a contribué au développement d'iCloud, de FaceTime, d'iMessage et de l'iTunes Store. Il a ensuite occupé le poste de chef de la technologie chez Humane, une jeune entreprise spécialisée dans le matériel informatique pour l'IA, avant de se joindre à Airbnb à titre de vice-président et de fellow technique, où il a dirigé des mises à jour de produits assistées par l'IA.

Sunita Parasuraman possède plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie, notamment chez Apple, Genentech, VMware et Meta, où elle a passé 12 ans, notamment à titre de responsable mondiale de la trésorerie. Elle y a mis sur pied l'organisation mondiale de la trésorerie et supervisé les réserves soutenant l'initiative de cryptomonnaie stable Libra/Diem de Meta. Par la suite, elle est devenue responsable des investissements et de l'expérimentation de nouveaux produits chez Meta. Elle siège aujourd'hui aux conseils d'administration d'IREN Limited, de The Baldwin Insurance Group et de BitGo Holdings.

Tony De Fougerolles, président de Helfie AI, déclare : « Patrick et Sunita se joignent à Helfie à un moment excitant. Patrick a contribué à bâtir chez Apple des infrastructures utilisées par des centaines de millions de personnes et a dirigé une transformation axée sur l'IA à l'échelle mondiale. Sunita possède une vaste expérience des enjeux liés à la technologie, à la gouvernance et à la réglementation au plus haut niveau. Ensemble, ils renforcent notre conseil d'administration et notre mission visant à rendre les soins de santé préventifs accessibles à tous. »

Patrick Gates, administrateur non exécutif chez Helfie AI, a ajouté : « Helfie construit quelque chose de vraiment important. Je suis heureux de pouvoir aider l'équipe à relever les défis liés à l'infrastructure et à la mise à l'échelle qui accompagnent la création d'un réseau mondial de santé. »

Sunita Parasuraman, administratrice non exécutive chez Helfie AI, a déclaré : « Les outils de santé préventive accessibles et intelligents de Helfie pourraient contribuer à améliorer les conditions de vie partout dans le monde. Je me réjouis à l'idée de mettre mon expérience en matière de gouvernance technologique et de croissance responsable au service du développement de Helfie. »

À PROPOS DE HELFIE AI

Helfie AI est une plateforme mondiale dédiée à la santé humaine axée sur la détection précoce, la prévention proactive et l'optimisation du bien-être pour plus de 8 milliards d'êtres humains. Propulsée par l'IA et fondée sur des données scientifiques, la plateforme offre plus de 30 bilans de santé instantanés et abordables à l'aide d'un téléphone intelligent, combinés à de puissantes analyses médicales, à la propriété des données et à un accès universel. Helfie AI travaille avec des gouvernements et des entreprises du monde entier afin de rendre les soins de santé préventifs accessibles à tous.

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SOURCE Helfie AI

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