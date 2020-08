HEISHA lance D.NEST, sa plateforme matérielle avancée dernier cri de type drone en boîte

S'appuyant sur la station de chargement de troisième génération C500 de HEISHA, la protection de centrage contre les IR ayant été mise à niveau et perfectionnée sur trois générations, D.NEST est une solution de charge automatique fiable et stable pour drone. Et comme elle est équipée d'une pile de surveillance séparée T3, d'un ordinateur IA intégré, d'une base de contrôle à distance et d'un routeur local, D.NEST est facile à entretenir et à réaménager. En outre, la plateforme matérielle peut servir de centre de données et de centre de contrôle pour différents robots.

D'autre part, HEISHA exploite une interface API et un SDK à code source ouvert, ce qui rend D.NEST très compatible comme en témoigne le fait que, même si elle est conçue pour accompagner les séries DJI Mavic et Phantom, D.NEST peut également être personnalisée pour s'utiliser avec la série M200, M210, M300 et M600, ainsi que les UAV source ouverte et les VTOL à aile fixe.

Équipée du contrôle PCB K100, 5 en 1, et de matériaux de catégorie industrielle, HEISHA constitue également une plateforme de chargement de drones utile, stable et économique.

La technologie sans surveillance, alors qu'elle contribue lentement à l'amélioration de notre vie, se heurte au coût élevé et aux contraintes liées à la maintenance des systèmes automatisés qui, dans un cas comme l'autre, empêchent une adoption plus large. Dans le souci de faciliter l'accès aux données aériennes, HEISHA a lancé la toute première interface de drone omnicompatible et économique au monde. Notre ambition est de créer un avenir où chacun pourra avoir une vue à vol d'oiseau à partir de son téléphone portable.

À propos de HEISHA

Société à vocation technologique, HEISHA s'est donné pour mission de créer des produits dont l'utilité pour la vie quotidienne est réelle en faisant progresser la science et la technologie. Dotée d'une usine de fabrication qui s'étend sur plus de 1 700 mètres carrés, sans compter ses équipements d'essai et de traitement de pointe, HEISHA propose des solutions qui font réaliser à un plus grand nombre de développeurs des gains d'efficacité, en termes de coûts et de temps, et accueille les partenariats OEM et commerciaux.

