CHICAGO, le 1er mars 2022 /CNW/ - Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII), un fournisseur de premier ordre de services d'experts-conseils en leadership et de solutions de talents sur demande, a annoncé aujourd'hui la nomination de Cecilia Nelson-Hurt au poste de cheffe de la diversité. Cette nomination entre en vigueur immédiatement.

Mme Nelson-Hurt arrive de chez L'Oréal USA, où elle a occupé le poste de vice-présidente, Diversité, équité et inclusion. Elle y a chapeauté les efforts de diversité et d'inclusion, dans le but de souligner l'engagement de l'entreprise à bâtir une marque de beauté inclusive et à constituer un milieu de travail égalitaire. Elle a également élaboré et facilité ses programmes de diversité et d'inclusion et a travaillé avec ses groupes de réflexion dirigés par les employés, pour créer et mettre en œuvre des stratégies et initiatives qui auront eu une incidence positive sur l'engagement des employés, la compréhension des consommateurs et le rapprochement avec les communautés.

« Chez Heidrick & Struggles, nous sommes déterminés à bâtir des équipes de leadership et des organisations diversifiées, ainsi que créer des environnements et cultures de travail inclusifs, tant pour nos employés que pour nos clients, a déclaré son président et chef de la direction, Krishnan Rajagopalan. Nous sommes ravis d'accueillir Cecilia, qui apporte dans ses bagages sa passion, son expérience et son engagement à promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion. Nous nous réjouissons à l'idée de consolider davantage notre vision et nos efforts pour faire croître la représentation et favoriser un environnement équitable et inclusif, où tous nos employés peuvent s'épanouir et réussir. »

Mme Nelson-Hurt a indiqué que « c'est un moment absolument merveilleux pour se joindre à Heidrick & Struggles, alors qu'elle cherche à accélérer sa démarche de transformation et de croissance à l'échelle mondiale. Je suis honoré d'avoir cette possibilité de diriger la stratégie de l'entreprise en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, afin de pouvoir réaliser des programmes et initiatives durables et de longue haleine qui s'appuieront sur ses valeurs et son engagement à créer le cabinet d'experts-conseils en leadership et talents le plus diversifié et inclusif de l'industrie. »

Auparavant, Mme Nelson-Hurt a été vice-présidente des relations universitaires et agente de la diversité et des relations avec les campus chez JPMorgan Chase, où elle a géré les relations avec les équipes commerciales et de recrutement pour créer des événements ciblés dans les universités et les collèges traditionnellement noirs. Elle a également établi et maintenu des relations avec de nombreux organismes concernés par la diversité, incluant la National Association of Colleges & Employers, Universum et la Hispanic Alliance for Career Enhancement, augmentant ainsi le nombre de candidats issus de la diversité au sein de programmes de recrutement pour le personnel débutant ou déjà qualifié.

