CHICAGO, 15 novembre 2021 /CNW/ - Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII), un fournisseur de premier ordre de services d'experts-conseils en leadership et de solutions de talents sur demande, a annoncé aujourd'hui la nomination de Tracey Heaton au poste de chef des affaires juridiques et de secrétaire générale. Cette nomination entre en vigueur immédiatement.

Auparavant, Mme Heaton a occupé le poste de vice-présidente principale, conseillère juridique en chef pour Visa Inc. dans le cadre duquel elle a conseillé l'entreprise en matière de transactions commerciales complexes et de services d'entreprise, notamment les fusions, les acquisitions, les investissements stratégiques en capital-risque, les rapports sur les valeurs mobilières et de sociétés ouvertes, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), la trésorerie et les finances, le marketing et les commandites ainsi que la gestion d'entités à l'échelle mondiale. Dans le cadre de son mandat, elle a joué un rôle clé dans la croissance stratégique de l'entreprise au moyen d'acquisitions et de partenariats et en approfondissant ses relations avec de multiples groupes d'intervenants.

« Alors que nous continuons d'élargir notre gamme d'offres axées sur l'avenir et nos capacités novatrices axées sur la technologie, l'expérience mondiale éprouvée de Tracey dans les domaines des technologies de paiement commercial, d'entreprise et numérique sera extrêmement précieuse pour notre croissance et notre succès continus, a déclaré Krishnan Rajagopalan, président et chef de la direction, Heidrick & Struggles. Nous sommes ravis d'accueillir Tracey au sein de notre cabinet. Nos équipes et nos clients tireront parti de son approche centrée sur le client et de son expertise approfondie. »

Mme Heaton a ajouté : « Heidrick & Struggles est au cœur d'un parcours de transformation passionnant alors qu'il cherche à accroître l'envergure et l'incidence de ses capacités dans les domaines de la recherche, des services d'experts-conseils en leadership et des solutions de talents sur demande. Je suis ravie de me joindre au cabinet à un moment aussi crucial. »

Avant de travailler pour Visa, Mme Heaton a été vice-présidente exécutive et avocate-conseil générale déléguée chez NYSE Euronext Inc. et avocate-conseil adjointe chez United Technologies Corporation. Elle a également occupé des postes d'associée au sein du service de droit des affaires chez Milbank, Tweed, Hadley & McCloy, LLP, à partir de New York et de Hong Kong, et chez Dechert LLP.

À propos d'Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) est un fournisseur de premier ordre de services d'experts-conseils en leadership et de solutions de talents sur demande qui répondent aux besoins en matière de talents de haut niveau et de consultation des principales organisations mondiales. En tant que conseillers en leadership de confiance, nous collaborons avec nos clients pour former des leaders et des organisations prêts pour l'avenir, en regroupant nos services et nos offres dans les domaines de la recherche de cadres, de la diversité et de l'inclusion, de l'évaluation et du développement du leadership, du façonnement de la culture et de la recherche de cadres supérieurs sur demande. Heidrick & Struggles est depuis plus de 65 ans le pionnier de la profession de recherche de cadres. Aujourd'hui, l'entreprise offre des solutions de leadership et de capital humain intégrées afin d'aider ses clients à changer le monde, une équipe de direction à la fois. www.heidrick.com

Personne-ressource pour les médias d'Heidrick & Struggles :

Nina Chang

[email protected]

SOURCE Heidrick & Struggles International, Inc.