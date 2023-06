CHICAGO, 22 juin 2023 /CNW/ - Heidrick & Struggles International, Inc. (Nasdaq : HSII), un fournisseur de premier plan de solutions de conseil en leadership mondial et de talents sur demande, a annoncé aujourd'hui la nomination de John Berisford à son conseil d'administration en tant qu'administrateur indépendant et membre du comité des ressources humaines et de la rémunération du conseil. Avec la nomination de Berisford, le conseil sera composé de huit administrateurs, dont six d'entre eux sont indépendants.

« Nous sommes ravis que John, un stratège opérationnel reconnu, un innovateur doté d'un sens aigu des données et de l'analyse, et un cadre des RH axé sur les gens, se joigne à notre conseil d'administration, a déclaré Krishnan Rajagopalan, président et chef de la direction, Heidrick & Struggles. Nous savons que sa voix, sa vision et son expérience en tant que chef de file en transformation des affaires et en ressources humaines nous seront utiles alors que nous continuerons de diversifier nos activités et d'innover pour l'avenir. »

« C'est un honneur pour moi de me joindre au conseil d'administration de Heidrick & Struggles, un véritable leader mondial influent en matière d'acquisition de talents de cadres et de services d'experts-conseils en leadership. Heidrick & Struggles a une incidence positive sur le leadership, les équipes et les organisations de tous les secteurs et de toutes les tailles dans le monde, et je suis ravi d'appuyer sa prochaine phase de croissance et de diversification. »

Plus récemment, M. Berisford a occupé le poste de président de S&P Global Ratings et était responsable de tous les aspects de l'entreprise, y compris les fonctions commerciales, analytiques, de contrôle et d'exploitation. Avant d'occuper ce poste, il a été vice-président exécutif des ressources humaines chez S&P Global et a joué un rôle déterminant dans la création et l'exécution du plan de croissance de l'entreprise, qui a abouti à la création de S&P Global après la vente de McGraw-Hill Education. Berisford a été l'un des moteurs de l'évolution de S&P Global, qui est passé d'un conglomérat de médias bien établi à un fournisseur de services d'information de premier plan avec des données et des analyses de premier ordre.

Avant de se joindre à S&P Global, M. Berisford a passé 22 ans chez PepsiCo, où il a dirigé un certain nombre d'initiatives et de transformations mondiales importantes, notamment en aidant à diriger l'intégration du Groupe d'embouteillage Pepsi indépendant à la structure globale de PepsiCo et en agissant comme directeur principal des ressources humaines du Groupe d'embouteillage Pepsi après son offre publique de vente initiale.

À propos d'Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII) est un fournisseur de premier ordre de services d'experts-conseils en leadership et de solutions de talents sur demande qui répondent aux besoins en matière de talents de haut niveau et de consultation des principales organisations mondiales. En tant que conseillers en leadership de confiance, nous collaborons avec nos clients pour former des leaders et des organisations prêts pour l'avenir, en regroupant nos services et nos offres dans les domaines de la recherche de cadres, de la diversité et de l'inclusion, de l'évaluation et du développement du leadership, du façonnement de la culture et de la recherche de cadres supérieurs sur demande. Heidrick & Struggles est depuis plus de 65 ans le pionnier de la profession de recherche de cadres. Aujourd'hui, l'entreprise offre des solutions en matière de talents et de capital humain intégrées afin d'aider ses clients à changer le monde, une équipe de direction à la fois : www.heidrick.com

Personne-ressource pour les médias

Bianca Wilson

Directrice, Relations publiques, Amériques

Heidrick & Struggles

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2108692/Heidrick_and_Struggles_John_Berisford_Headshot.jpg

SOURCE Heidrick & Struggles International, Inc.