Heidrick & Struggles lance Performance Culture, une offre combinant expertise en culture d'entreprise et transformation organisationnelle

La nouvelle offre combine le travail de façonnage de la culture de Heidrick & Struggles et l'expertise de businessfourzero pour harmoniser l'objectif, la stratégie, la culture et la structure afin de stimuler le rendement et de créer une croissance durable.

CHICAGO, 23 juin 2026 /CNW/ - Heidrick & Struggles, un fournisseur de premier plan de services-conseils en leadership mondial et de solutions de gestion des talents à la demande, annonce aujourd'hui le lancement de Performance Culture, une nouvelle solution de Heidrick & Struggles qui intègre les capacités existantes de façonnage de la culture d'entreprise à l'expertise en transformation axée sur les objectifs de businessfourzero, la société de conseil de prochaine génération acquise par Heidrick & Struggles en 2023.

Performance Culture s'appuie sur des décennies d'expérience en partenariat avec des chefs et des équipes de direction pour favoriser une performance organisationnelle soutenue. L'offre aide les organisations à harmoniser leur objectif, leur stratégie, leur culture et leur structure afin d'accélérer la performance, de renforcer l'exécution et de stimuler une croissance durable.

« Les dirigeants d'aujourd'hui doivent composer simultanément avec la transformation axée sur l'IA, la pression sur les marges et la nécessité de bâtir des organisations plus agiles dans un environnement de plus en plus incertain », déclare Tom Monahan, chef de la direction de Heidrick & Struggles. « Dans les organisations les plus performantes, le leadership et la culture travaillent main dans la main. Notre solution Performance Culture aide les clients à établir cet alignement afin qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, accélèrent les résultats d'affaires et créent un avantage concurrentiel durable. »

Le défi auquel font face les organisations n'est pas de reconnaître la valeur de la culture, mais de l'harmoniser avec les priorités stratégiques et l'exécution quotidienne afin de renforcer l'engagement des employés et d'améliorer le rendement organisationnel.

« Notre expérience de travail avec des organisations du monde entier a démontré que la culture ne peut pas seulement signifier des valeurs abstraites ou des aspirations. Elle doit être construite à partir de comportements clairement définis, conçus pour accélérer l'exécution de la stratégie et accélérer les résultats que les entreprises attendent », déclare Atif Sheikh, directeur mondial du centre d'excellence Performance Culture et associé au bureau de Heidrick & Struggles à Londres. « Performance Culture regroupe les capacités qui ont traditionnellement été traitées séparément, aidant les dirigeants à trouver la clarté stratégique et l'engagement personnel nécessaires pour bâtir des cultures qui génèrent une croissance rentable aujourd'hui tout en se transformant pour demain. »

Pour obtenir des renseignements détaillés et des exemples sur la façon dont les organisations peuvent transformer leurs ambitions culturelles en retombées commerciales durables, lisez « What It Takes to Build a Lasting Performance Culture ». Pour en savoir plus sur Performance Culture, cliquez ici.

À propos de Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles chef de file mondial du conseil en direction d'entreprise, aide ses clients à atteindre des performances exceptionnelles grâce à des services de conseil de premier ordre en gestion des ressources humaines. Depuis plus de 70 ans, nous offrons de la valeur à nos clients en tirant parti d'une expertise inégalée pour aider les entreprises à découvrir et à former des dirigeants et des équipes d'exception. Pour en savoir plus, consultez le site www.heidrick.com.

Personne-ressource pour les médias

Bianca Wilson

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SOURCE Heidrick & Struggles International, Inc.