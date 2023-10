« ... un partenariat extrêmement intéressant pour notre clientèle... »

BALTIC, Dakota du Sud et COLUMBUS, Ohio, 31 octobre 2023 /CNW/ - Meristem Crop Performance Group, LLC (www.MeristemAg.com) et Hefty Seed Company (www.HeftySeed.com) ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'une alliance stratégique et d'une entente d'approvisionnement visant à augmenter les retombées des produits biologiques profitables sur la production agricole et améliorer le rendement du capital investi (RCI) pour les agriculteurs américains.

« L'excellente réputation de Hefty Seed Company dans la prestation des meilleurs intrants agricoles et conseils agronomiques afin d'aider les agriculteurs à tirer le meilleur parti de chaque culture est sans pareille », a déclaré Mitch Eviston, fondateur et chef de la direction de Meristem Crop Performance, lors de l'annonce de l'alliance. « Nous sommes ravis d'avoir été choisis comme partenaire commercial de Hefty Seed Company pour offrir des produits biologiques profitables à ses clients grâce à notre technologie brevetée BIO-CAPSULETM. »

Grâce à cette nouvelle alliance, Hefty Seed aura accès à la technologie BIO-CAPSULE brevetée de Meristem pour la réalisation de son mélange exclusif de microbes et d'éléments traces. Il s'agit du premier accord du genre pour cette technologie.

« Trouver un moyen d'offrir des produits biologiques, ainsi que des éléments traces et autres biostimulants, au moyen d'un système d'application du talc à nos clients est l'un de nos principaux domaines de croissance », a déclaré Matt Thompson, gestionnaire de la marque, Hefty Naturals. « Il est très facile d'endommager les produits biologiques vivants avec des éléments traces et d'autres biostimulants, et prévenir les dommages potentiels aux produits biologiques jusqu'à ce que le producteur en ait besoin renforce l'uniformité du rendement des produits. »

M. Thompson explique que les agriculteurs qui modernisent leurs planteuses sont de moins en moins nombreux à investir dans une utilisation dans les sillons.

« L'utilisation de la technologie BIO-CAPSULE pour réaliser nos produits qui améliorent le rendement offre à nos clients une nouvelle façon d'utiliser ces produits », dit-il. « Il s'agit d'un partenariat extrêmement intéressant pour notre clientèle et qui favorisera l'évolution continue du portefeuille de Hefty Naturals. »

À propos de Hefty Seed Company

Hefty Seed Company (www.HeftySeed.com) est un fournisseur familial d'intrants agricoles connu comme un chef de file de l'industrie pour les recommandations en matière d'agronomie et l'éducation pratique en agronomie. Avec ses 50 magasins, l'entreprise est maintenant le huitième détaillant en importance sur le plan de la protection des cultures et figure au septième rang des fournisseurs de semences aux États-Unis. Hefty Brand Seed (maïs et soya) est l'une des marques de semences qui connaissent la croissance la plus rapide au pays.

À propos de Meristem Crop Performance

Meristem Crop Performance Group, LLC (www.MeristemAg.com) est l'une des entreprises d'intrants agricoles qui connaît la croissance la plus rapide en Amérique. Meristem achète, formule, autorise et produit des intrants agricoles de grande qualité offrant la valeur la plus élevée possible pour les agriculteurs, ce qui permet à ces derniers de réaliser des économies substantielles. Meristem met l'accent sur la mise en place d'un canal très efficace pour offrir des intrants agricoles sur le marché afin que les entreprises agricoles puissent tirer le meilleur parti de leurs investissements dans l'infrastructure et de leur propriété intellectuelle, et être plus compétitives au sein du marché agricole mondial. L'équipe de spécialistes chevronnés de l'agriculture de Meristem travaille également à créer de réels gains de productivité pour les entreprises agricoles grâce à de nouveaux systèmes de distribution biologiques et à accélérer l'accès à l'innovation fin prête pour les exploitations agricoles. Pour en savoir plus, consultez le www.MeristemAg.com ou suivez-nous sur Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube.

