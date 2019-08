Hébergement et soins de longue durée - Le gouvernement va de l'avant avec un projet de construction en Abitibi-Témiscamingue

MACAMIC, QC, le 16 août 2019 /CNW Telbec/ - De passage dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, accompagnée de la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement donne le feu vert à l'agrandissement du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Macamic.

Le projet consiste en un nouveau bâtiment pouvant accueillir 80 résidents en chambres individuelles, qui sera inspiré des meilleures pratiques d'hébergement. La nouvelle construction sera reliée au bâtiment existant afin de privilégier l'accès aux services communs tels que la buanderie et les services alimentaires. L'initiative permettra à terme d'offrir aux aînés en perte d'autonomie de la région de l'Abitibi-Témiscamingue des soins et des services de grande qualité dans des milieux de vie encore mieux adaptés.

« Notre gouvernement est à l'écoute des préoccupations des gens de la région de l'Abitibi-Témiscamingue en matière d'hébergement et de soins de longue durée. Le projet de construction permettra aux personnes vulnérables de la région d'avoir accès à un milieu de vie chaleureux, sécuritaire et rassurant. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Je me réjouis de la concrétisation de ce projet qui représente un véritable gain pour la région, tout particulièrement pour les aînés et leur famille. Ces 80 places que nous ajoutons à Macamic démontrent bien l'importance que nous accordons collectivement au mieux-être de nos aînés et notre volonté de nous assurer qu'avec ces ajouts, ils auront un plus grand épanouissement au sein de leur communauté, en raison de l'ajout de ces places d'hébergement qui seront non seulement encore plus accessibles, mais aussi d'une grande qualité. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec et député d'Abitibi-Est

« Il s'agit d'un projet fort attendu dans la région, qui permettra aux personnes hébergées de bénéficier des meilleurs soins et services possible, à proximité de leur communauté. L'appui de notre gouvernement démontre de façon éloquente que le mieux-être et la qualité de vie des aînés sont au cœur des priorités, et j'en suis très fière. Soyez assurés que je suivrai les prochaines étapes avec beaucoup d'intérêt. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

La Société québécoise des infrastructures est gestionnaire du projet. Les prochaines étapes, qui sont la réalisation du programme fonctionnel et technique ainsi que les phases de conception du projet et des plans et devis préliminaires et définitifs, seront réalisées de 2020 à 2021.

