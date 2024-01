MONTRÉAL, le 23 janvier 2024 /CNW/ - Le conseil d'administration du Centre de Référence du Grand Montréal (CRGM) est fier d'annoncer la nomination de madame Heather Johnston à titre de directrice générale. Elle a le mandat de veiller à la saine gestion et au développement de quatre services opérés par le CRGM, soit le service régional d'information et de référence sociale 211 Grand Montréal, les services provinciaux en dépendance Drogue : aide et référence, Jeu : aide et référence et le programme d'aide TéléCounseling pour le jeu excessif.

Le Québec vit actuellement une période critique et fait face à trois crises majeures : l'itinérance, la toxicomanie et l'accès aux soins en santé mentale. Les besoins sont grands en matière d'information, d'orientation et d'accès aux services disponibles et d'intervention à distance. Le CRGM souhaite faire partie des solutions pour appuyer les communautés les plus vulnérables. Pour y arriver, Heather Johnston peut compter sur les solides acquis du CRGM, notamment une gestion rigoureuse de ses actifs et de son financement et une équipe d'une soixantaine d'employé.es aux talents diversifiés. Des atouts importants qui permettront de travailler efficacement à l'élaboration du prochain plan stratégique afin d'assurer le développement de chacun des services et la mise en place de nouveaux programmes qui viendront soutenir les communautés et les acteurs des milieux communautaire et social. Elle a toutes les compétences et l'expérience pour relever ce grand défi.

En effet, Heather Johnston possède plus de 20 ans d'expérience dans la gestion de programmes en santé, en itinérance et en logement, en éducation ou encore en sécurité alimentaire. Avant de prendre la direction du CRGM, elle occupait le poste de directrice générale de Projets Autochtones du Québec (PAQ), le plus important organisme communautaire offrant refuge, logement et services sociaux à la population autochtone urbaine de Tio'tià : ke / Montréal. Elle a permis à l'organisme de développer et d'étendre significativement ses programmes et ses services. Avant son expérience chez PAQ, Heather a occupé le poste de présidente directrice générale de Dignitas International, un organisme à but non lucratif de recherche et de services de santé présent à l'international. Auparavant elle a également travaillé en Afrique de l'Ouest, gérant un portefeuille diversifié de projets dans toute la région pour des organisations internationales de développement, dont Oxfam.

Citations

Heather Johnston, directrice générale, Centre de Référence du Grand Montréal

« Je suis très heureuse de rejoindre l'équipe du Centre de Référence du Grand Montréal. L'organisation a presque 70 ans mais son cœur est résolument moderne, au fait des enjeux sociocommunautaires actuels. L'équipe est motivée, prête à franchir de nouvelles étapes pour non seulement assurer la pérennité de la mission des différents services mais aussi pour se positionner comme acteur incontournable de l'aide apportée aux communautés les plus vulnérables du Québec. J'ai confiance qu'ensemble nous irons loin et je remercie le conseil d'administration pour sa confiance. »

Pierre-Emmanuel Paradis, économiste et président d'AppEco, président du conseil d'administration du Centre de Référence du Grand Montréal

« C'est avec bonheur et fierté que nous accueillons Heather à titre de nouvelle directrice générale du CRGM. Sa feuille de route dans le milieu communautaire est exemplaire et nous sommes chanceux de pouvoir compter sur une professionnelle aussi compétente. Le CRGM se trouve ainsi idéalement positionné pour consolider ses acquis et se développer au cours des années à venir. »

À propos du Centre de Référence du Grand Montréal - Fondé en 1956, le Centre de Référence du Grand Montréal (CRGM) a comme mission d'informer pour aider. Gestionnaire d'une ligne d'information et de référence vers les services sociocommunautaires du Grand Montréal, devenu le 211 Grand Montréal en 2018, le CRGM gère également les services en dépendance Drogue : aide et référence depuis 1992 et Jeu : aide et référence depuis 1993, ainsi que du TéléCounseling, programme d'aide pour le jeu excessif depuis 2012. Plus de 70 000 personnes bénéficient, annuellement, de ces 4 services.

SOURCE Centre de Référence du Grand Montréal

Renseignements: Lucie Kechichian, Directrice, communications, développement et relations communautaires, Centre de Référence du Grand Montréal, [email protected],438 940-5668