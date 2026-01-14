L'ancienne division Emergency Care de Philips devient la première société plateforme d'Emergency Care Holdings, poursuivant ainsi une mission centenaire consistant à sauver des vies.

BOTHELL, Wash., le 14 janv. 2026 /CNW/ - Emergency Care Holdings (ECH), une plateforme créée par Bridgefield Capital pour réunir et développer des entreprises de premier plan dans les secteurs des produits médicaux d'urgence, a annoncé aujourd'hui le lancement de Heartstream, une nouvelle société indépendante consacrée à l'avancement des technologies de soins d'urgence vitaux.

Heartstream est formée grâce à l'acquisition par ECH de l'entreprise Philips Emergency Care auprès de Royal Philips (NYSE : PHG, EX. : PHIA). La transaction marque le lancement officiel d'ECH et établit sa stratégie à long terme pour investir exclusivement dans les soins d'urgence.

« Chez Heartstream, notre mission est d'augmenter de façon importante, les taux de survie aux arrêts cardiaques, d'améliorer les résultats cliniques dans les milieux de soins d'urgence, de réduire les coûts pour les systèmes de santé et d'alléger le fardeau des professionnels de la santé. Nous offrons depuis longtemps des solutions de pointe pour les DEA, les défibrillateurs professionnels et les moniteurs de patients à distance, offrant des innovations vitales là où et quand elles sont les plus nécessaires », a déclaré Ryan Landon, PDG de Heartstream. « Nous nous efforçons de rendre le travail avec nous simple, fluide et sans effort pour les premiers intervenants et les partenaires du monde entier. »

Fort d'un héritage de plus de 100 ans en surveillance cardiaque et de plus de 40 ans en solutions de défibrillateurs, le portefeuille Heartstream est aujourd'hui composé d'innovations issues d'entreprises telles que Hewlett-Packard, Agilent Technologies, Royal Philips, Remote Diagnostic Technologies, Goldway Shenzhen et la société originale Heartstream, fondée en 1992. Tout au long de son histoire, l'entreprise a livré des innovations qui ont marqué l'industrie, notamment le premier algorithme ECG à 12 dérivations, la première forme d'onde de défibrillation biphasique - maintenant une norme de l'industrie - et le premier défibrillateur à recevoir la désignation en vente libre de la Food and Drug Administration des États-Unis, élargissant l'accès aux DEA où les arrêts cardiaques soudains surviennent le plus souvent.

Aujourd'hui, Heartstream s'appuie sur cet héritage en tant qu'entreprise indépendante au sein de l'entreprise ECH, continuant de fabriquer et de commercialiser des solutions de soins d'urgence fiables, y compris des DEA HeartStart, des systèmes de surveillance des patients Tempus et Intrepid, et des solutions logicielles intégrées. L'entreprise fonctionnera en vertu d'un contrat de licence pluriannuel pour l'utilisation de la marque Philips.

Les arrêts cardiaques soudains demeurent l'un des défis de santé publique les plus urgents dans le monde. Près de 72 pour cent des événements se produisent à l'extérieur de l'hôpital selon l'American Heart Association, et les taux de survie sont inférieurs à 10 pour cent selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, et pourtant moins d'un pour cent des ménages ont accès à un défibrillateur.

Grâce à une orientation opérationnelle renouvelée et à des investissements spécialisés, Heartstream accordera la priorité aux initiatives destinées à élargir l'accès aux DEA dans les lieux publics et à domicile. L'entreprise prévoit également d'améliorer les soins d'urgence grâce à une plus grande empreinte à travers le monde, à une meilleure résilience de la chaîne d'approvisionnement, à des solutions numériques et connectées modernisées, à des partenariats améliorés avec des distributeurs stratégiques, à une innovation davantage axée sur le client et à un soutien, des services et une formation clinique élargis.

« Le fait de faire partie des fonds de soins d'urgence permet à Heartstream de diriger l'avenir des soins d'urgence. ECH apporte l'attention et les capitaux nécessaires pour renforcer nos opérations et continuer à travailler à notre importante mission », a ajouté M. Landon. « Au cœur de tout ce que nous faisons, il y a un profond respect pour les personnes qui comptent sur nos solutions : les patients, les médecins, les infirmières, les ambulanciers paramédicaux, les TAP (technicien ambulancier paramédical) et les citoyens de tous les jours prêts à aider lorsque la vie est en jeu. On aime ce qu'on fait.»

À propos de Heartstream

Heartstream est un chef de file mondial des soins médicaux d'urgence, ayant un héritage qui s'étend sur plus d'un siècle d'innovation. Des premières avancées dans le diagnostic cardiaque à la création du premier défibrillateur externe automatisé (DEA) moderne, Heartstream a constamment mis au point des technologies de sauvetage conçues pour être accessibles, fiables et faciles à utiliser pour les professionnels et le public.

Anciennement la division soins d'urgence de Philips, Heartstream est actuellement une entreprise autonome soutenue par Emergency Care Holdings. Heartstream continue de fabriquer et de commercialiser des produits de soins d'urgence sous la marque Philips dans le cadre d'un contrat de licence à long terme.

Guidée par une philosophie de conception centrée sur la personne, Heartstream propose des produits et des solutions commerciales qui répondent à tous les besoins médicaux urgents. En mettant l'accent de nouveau sur les patients, les cliniciens et les premiers intervenants, Heartstream s'engage à promouvoir des soins d'urgence abordables et accessibles, là où et au moment où cela compte le plus.

Pour en savoir plus, visitez www.heartstream.com.

À propos des fonds de soins d'urgence

Emergency Care Holdings (ECH) est une plateforme développée par Bridgefield Capital pour acquérir et développer des entreprises de premier plan dans le secteur des produits médicaux d'urgence.

ECH se concentre sur l'optimisation des opérations, l'accélération de l'innovation et l'élargissement de l'accès à des technologies fiables et vitales utilisées par les premiers intervenants, les systèmes de santé et les communautés du monde entier.

Pour en savoir plus, visitez le www.emergencycareholdings.com.

