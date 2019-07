Health Catalyst annonce la clôture de son premier appel public à l'épargne et l'exercice intégral de l'option d'achat d'actions supplémentaires par les preneurs fermes

SALT LAKE CITY, 30 juillet 2019 /CNW/ - Health Catalyst Inc. (« Health Catalyst », Nasdaq : HCAT), l'un des principaux fournisseurs de technologies et de services de données et d'analyse aux organismes de santé, a annoncé aujourd'hui la clôture de son premier appel public à l'épargne visant 8 050 000 actions ordinaires à un prix de 26,00 dollars par action, ce qui inclut l'exercice intégral de l'option d'achat par les preneurs fermes visant 1 050 000 actions ordinaires additionnelles pour un produit brut totalisant 209,3 millions de dollars, avant déduction des escomptes et commissions de prise ferme et des autres charges à payer par Health Catalyst. Les actions ordinaires de Health Catalyst ont commencé à se négocier sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole « HCAT » le 25 juillet 2019.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan et William Blair ont agi à titre de coresponsables de la tenue des livres dans le cadre du placement et en tant que représentants des preneurs fermes. Piper Jaffray, Evercore ISI et SVB Leerink ont agi en tant que teneurs passifs des livres pour le placement. Enfin, SunTrust Robinson Humphrey a agi à titre de cogestionnaire du placement.

Le placement a été effectué uniquement au moyen d'un prospectus d'émission. Il est possible d'obtenir des exemplaires de la version finale du prospectus auprès de Goldman Sachs & Co. LLC (en s'adressant au Prospectus Department par courrier au 200, rue West, New York [New York] 10282, par téléphone au 1-866-471-2526, par télécopieur au 212-902-9316 ou bien par courriel à prospectus-ny@ny.email.gs.com); de J.P. Morgan Securities LLC (en s'adressant à Broadridge Financial Solutions par courrier au 1155, avenue Long Island, Edgewood [New York] 11717, par téléphone au 866-803-9204 ou bien par courriel à prospectus-eq_fi@jpmchase.com); de William Blair & Company LLC (en s'adressant au Prospectus Department par courrier au 150, North Riverside Plaza, Chicago [Illinois] 60606 ou bien par téléphone au 1-800-621-0687).

Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et a pris effet. Des exemplaires de la déclaration d'enregistrement peuvent être consultés sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y aura aucune vente de titres dans un État ou un territoire quelconque où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou territoire.

À propos de Health Catalyst

Health Catalyst, l'un des principaux fournisseurs de technologies et de services de données et d'analyse aux organismes de santé, s'est engagée à être le catalyseur d'importantes améliorations massives, mesurables et tributaires des données bonifiant les soins de santé. Outre sa plateforme de données en nuage, alimentée par les données provenant de plus de 100 millions de dossiers patients et englobant des billions de faits, ses clients tirent meilleur parti également de son logiciel d'analyse et de son expertise des services professionnels pour prendre des décisions éclairées par les données et mettre en œuvre des améliorations cliniques, financières et opérationnelles mesurables. Health Catalyst envisage un avenir où toutes les décisions en matière de soins de santé sont tributaires des données.

Relations investisseurs Health Catalyst :

Adam Brown

Vice-président directeur, Relations investisseurs

+1 (855) 309-6800

ir@healthcatalyst.com

Personne-ressource pour les médias chez Health Catalyst :

Kristen Berry

Vice-présidente, Relations publiques

+1 (617) 234-4123

+1 (774) 573-0455 (m)

kberry@we-worldwide.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/951909/Health_Catalyst_Logo.jpg

SOURCE Health Catalyst