MAHE, Seychelles, 15 juillet 2020 /CNW/ - HDR Global Trading Limited (« HDR »), la société à l'origine de BitMEX, la plateforme de négociation leader de produits dérivés des cryptomonnaies, annonce la création d'une nouvelle structure de société de portefeuille, 100x.

S'appuyant sur le succès de BitMEX, la nouvelle structure de société de portefeuille 100x poursuivra une vision plus ambitieuse consistant à remodeler le système financier numérique moderne pour en faire un système intégrateur et autonomisant. En clair, 100x deviendra la structure de portefeuille de HDR et de tous ses autres actifs, y compris la plateforme BitMEX.

Cette nouvelle structure accroît la marge de manœuvre dont dispose le groupe pour explorer, cultiver et poursuivre de nouvelles initiatives, y compris de nouveaux investissements, tout en renforçant, comme l'était son engagement, la position de leader de BitMEX sur le marché des échanges de cryptomonnaies. La plateforme, la marque et la structure juridique BitMEX demeurent inchangées, et le groupe continuera d'investir dans la plateforme BitMEX pour en favoriser encore l'expansion.

Rappelons que l'équipe dont dépend BitMEX est celle qui a mis au monde le swap perpétuel XBTUSD devenu le produit cryptomonnaie le plus négocié de tous les temps. Aujourd'hui, le groupe compte plus de 200 employés à l'échelle mondiale, dont une équipe composée de développeurs, d'ingénieurs, de spécialistes des produits financiers et d'experts en conformité, tous de premier plan.

Arthur Hayes, cofondateur et chef de la direction du groupe 100x, a commenté : « Les services financiers jouent un rôle crucial dans notre vie quotidienne et dans l'économie mondiale. Pourtant, en cette ère numérique, ces services sont encore trop lents et trop compliqués à transformer. Notre intention est donc de changer l'état des lieux et de remodeler le système financier numérique moderne pour en faire un système plus intégrateur et plus autonomisant. »

Le groupe 100x est dirigé par les fondateurs de HDR, Arthur Hayes, Ben Delo et Sam Reed, auxquels s'est récemment joint David Wong (Ph.D.), nommé président non dirigeant.

Commentant la nouvelle donne, David Wong, président non dirigeant du groupe 100x, a déclaré : « BitMEX demeure le pilier du succès constant de notre entreprise, et nous continuerons d'investir dans la plateforme pour mieux asseoir et amplifier notre position de leader. Mais nos ambitions ne s'arrêtent pas là. Forts des acquis du groupe 100x en termes de connaissances, d'expérience et de ressources, nous sommes très assurés de notre capacité d'influer positivement et durablement sur le développement de l'écosystème financier numérique de demain. »

À propos de 100x Group

Le groupe 100x explore, cultive et poursuit des initiatives et investissements dans le cadre de sa mission de refaçonner le système financier numérique moderne pour en faire un système intégrateur et autonomisant. Ce groupe est le fruit des fondateurs de HDR Global Trading, la société à l'origine de la plateforme de négociation de produits dérivés des monnaies cryptographiques, BitMEX.

