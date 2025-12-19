Élargit les offres d'ingénierie, d'IA et infonuagiques natives de HCLTech pour l'industrie des télécommunications

NEW YORK et NOIDA, Inde, 19 décembre 2025 /CNW/ - HCLTech, une entreprise technologique mondiale de premier plan, a signé aujourd'hui un accord pour racheter la division Telco Solutions de HPE, renforçant ainsi sa position de leader sur le marché de l'industrie des télécommunications.

À la suite d'une transaction antérieure avec HPE en 2024, HCLTech obtiendra, grâce à ce nouvel accord d'acquisition, une propriété intellectuelle de premier plan, des talents en ingénierie de produits et en R&D, ainsi que des relations clients avec les principaux fournisseurs de services de communication (FSC) au niveau mondial. Telco Solutions prend en charge plus d'un milliard d'appareils grâce à ses solutions, dans le cadre de plus de 200 déploiements dans le monde. Il permet la prise en charge des systèmes de soutien aux opérations (OSS), du serveur d'abonnés domestiques (HSS) et de la gestion des données des abonnés 5G (SDM), tout en offrant une automatisation avancée des réseaux en boucle fermée avec pilotage par l'IA pour une monétisation transparente du réseau.

Telco Solutions faisait auparavant partie du Communications Technology Group (CTG) de HPE, dont HCLTech a acquis certains actifs en 2024. Le portefeuille de CTG acquis précédemment - couvrant les systèmes de soutien aux entreprises (BSS), les applications de réseau, la migration vers le nuage des services et l'intelligence des données - a été intégré avec succès et est désormais en pleine croissance.

HCLTech s'appuiera sur cette capacité élargie pour accélérer la transformation des réseaux, le réseau en tant que service (NaaS- Network as a Service) et les réseaux autonomes pilotés par l'IA. Dans le cadre de cet accord, près de 1 500 ingénieurs et spécialistes des télécommunications de 39 pays rejoindront l'équipe de prestation mondiale de HCLTech pour contribuer à l'expansion de l'entreprise.

« Nous sommes très enthousiastes quant à l'opportunité qui s'offre à nous, car HCLTech est particulièrement bien placé pour permettre aux FSC de se transformer en véritables entreprises technologiques, favorisant ainsi le passage d'entreprises de télécommunications à des entreprises technologiques », a déclaré Anil Ganjoo, directeur général de la croissance et responsable mondial des télécommunications, des médias, de l'édition, du divertissement et de la technologie (TMT) chez HCLTech. « L'intégration de cette équipe HPE hautement qualifiée et de sa propriété intellectuelle éprouvée sur le marché renforce notre modèle aligné sur les produits et accélère notre évolution vers des services à plus grande valeur, axés sur la propriété intellectuelle, et vers une croissance non linéaire. »

« HCLTech a une vision convaincante pour permettre aux FSC d'exploiter l'élan de la division Telco Solutions et le succès de ses clients pour accélérer l'innovation et l'impact sur les clients », a déclaré Rami Rahim, vice-président exécutif, président et directeur général de la division Networking de HPE. « Cette transaction sera bénéfique pour les FSC pendant de nombreuses années, HPE et HCLTech poursuivant leurs approches uniques et différenciées pour soutenir ce secteur vital du marché, grâce à une orientation stratégique et à un engagement en faveur de l'innovation. »

Cette transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et aux autres conditions de clôture habituelles et devrait être finalisée dans un délai d'environ six mois.

À propos de HCLTech

HCLTech est une entreprise technologique mondiale qui emploie plus de 226 600 collaborateurs dans 60 pays et offre des capacités de pointe dans les domaines de l'intelligence artificielle, du numérique, de l'ingénierie, du cloud et des logiciels, grâce à un large portefeuille de services et de produits technologiques. Nous travaillons avec des clients de tous les principaux secteurs d'activité et fournissons des solutions pour les services financiers, l'industrie manufacturière, les sciences de la vie et les soins de santé, la haute technologie, les semi-conducteurs, les télécommunications et les médias, la vente au détail et les biens de consommation courante, la mobilité et les services publics. Le chiffre d'affaires consolidé pour les douze mois clos en septembre 2025 s'est élevé à 14,2 milliards USD. Pour découvrir comment nous pouvons vous aider à progresser, visitez le site hcltech.com.

