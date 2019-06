Haval ouvre une nouvelle ère de mondialisation avec le lancement de la production du modèle Haval F7 dans l'usine de Toula

La production du Haval F7 représente une étape importante, puisqu'il s'agit du premier véhicule du constructeur automobile fabriqué entièrement en série à l'étranger. Le Haval F7 est également le premier véhicule à être le fruit de la recherche et du développement chinois à l'échelle multinationale car il va être intégralement fabriqué en Chine et en Russie, ouvrant ainsi la voie à l'ère de la mondialisation 3.0 de Haval.

« L'usine de Toula va nous permettre de stimuler le développement économique local dans le cadre de l'initiative 'Une ceinture, une route' », a déclaré Wei Jianjun, président de Great Wall Motor Company Limited. « Il me semble que notre stratégie de mondialisation est susceptible d'aller au-delà de l'ouverture des marchés internationaux et qu'elle va permettre à Haval de devenir un acteur essentiel sur la scène automobile mondiale. »

Ayant bénéficié d'un investissement total de plus de 500 millions de dollars USD, l'usine de Toula est le plus grand projet d'investissement à l'étranger de GWM prévu à ce jour et la première usine de véhicules chinois à l'étranger couvrant tous les processus de production. Dotée d'une capacité annuelle de 150 000 unités, l'usine couvre toutes les étapes de la production, notamment le pressage, le soudage, la peinture et l'assemblage intégré. L'usine possède également des pièces sur le site et le contrôle de la qualité sera effectué à l'échelle locale.

S'inscrivant dans la vision de Haval qui vise à fabriquer 65 % de la production à l'échelle locale, plus de 90 % des 800 employés de l'usine sont de la région et ces effectifs devraient passer à 1 500 en juin 2019. Étant le projet industriel le plus important de Toula, l'usine va favoriser l'économie locale en générant des revenus et impôts nationaux à hauteur de 3 milliards RMB (quelque 430 millions de dollars USD). Les produits de l'usine seront également exportés vers les pays voisins, ce qui augmentera les revenus en devises étrangères de Toula.

L'usine de Toula présage l'ère de la mondialisation 3.0 de Haval, en s'appuyant sur l'initiative « Une route, une ceinture » pour défendre le développement durable par le biais d'une distribution mondiale, tout en exportant les avancées de fabrication et technologiques de la Chine dans le monde entier.

L'usine Haval permettra non seulement une production en série couvrant tous les processus au service du marché russe en plein essor, mais fera aussi office de ressource commune pour d'autres constructeurs automobiles avec des pièces d'équipementiers, un nécessaire non-assemblé et un assemblage pour réduire les coûts et minimiser les risques d'investissement.

Située dans le parc industriel d'Uzlova à Toula, en Russie, l'usine est stratégiquement située à proximité des centres économiques russes, dont Toula, le « Nouveau Moscou » et Moscou. L'usine Haval servira de base au développement des marchés d'Asie centrale et d'Europe de l'Est, notamment des pays voisins que sont la Biélorussie, le Kazakhstan et la Moldavie.

À propos de Haval

Haval SUV, qui fait partie de Great Wall Motor Company Limited, est la première marque de VUS en Chine et un fabricant mondial de VUS en plein essor. Fonctionnant de manière indépendante depuis 2013, Haval s'est retrouvée à la deuxième place dans le classement des VUS les plus précieux selon le rapport Automobiles et pneus de l'expertise-conseil Brand Finance en 2017 et à la 16e place du classement des 100 marques automobiles les plus précieuses au monde selon le rapport Automobiles et pneus de Brand Finance en 2018. Elle crée des VUS de premier plan mondial pour ses clients chinois et étrangers, en alliant une production de haut niveau à des technologies innovantes et durables. La marque a lancé sa stratégie de mondialisation 3.0 en 2019 avec l'ouverture de l'usine de Toula en Russie, première usine chinoise couvrant tous les processus de fabrication de véhicules à l'étranger. Pour en savoir plus, visitez http://www.haval-global.com/

