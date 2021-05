Haute technologie - Québec accorde 8 M$ à l'entreprise Studios Félix & Paul pour accélérer ses initiatives spatiales

MONTRÉAL, le 14 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde, par l'entremise d'Investissement Québec, un soutien financier remboursable de 8 millions de dollars à Studios Félix & Paul pour accélérer son innovation technologique et son offre de contenu immersif spatial distribué à l'échelle mondiale grâce à un réseau grandissant de partenaires.

Évalué à 38,6 millions de dollars, le projet comprend le développement d'une caméra EVA (pour activités extravéhiculaires) dans le but de capter des images à l'extérieur de la Station spatiale internationale (SSI) ainsi que l'adaptation de la caméra IVA actuelle (pour activités intravéhiculaires) dans le but de produire des images lors de futures missions lunaires.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le projet mènera à la création de 8 emplois spécialisés en développement technologique audiovisuel, en plus de consolider les 60 emplois actuels en développement de contenus immersifs de la plus haute qualité. Environ 30 contractuels seront également embauchés durant la phase de réalisation.

Le projet sera réalisé en collaboration avec la NASA, l'International Space Station U.S. National Laboratory et l'Agence spatiale canadienne. Il contribuera à filmer des contenus dans la SSI, comme Space Explorers - The ISS Experience. Il permettra aussi à Studios Félix & Paul de documenter les différents programmes spatiaux auxquels participe l'Agence spatiale canadienne, dont l'un des objectifs est de permettre un retour de l'humanité sur la lune en 2024.

Citations :

« Nous sommes fiers d'appuyer l'équipe de Studios Félix & Paul pour propulser leur innovation technologique et bonifier leur offre de contenus immersifs spatiaux. Ce projet fait rayonner le Québec à l'international en ce qui a trait à la production multimédia de haute qualité dans l'espace. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« La contribution du gouvernement du Québec est centrale à l'accélération de nos activités et nous permet de saisir l'opportunité de devenir un acteur incontournable dans la documentation de l'avenir de l'exploration spatiale. »

Stéphane Rituit, cofondateur et président-directeur général de Félix & Paul Studios

Faits saillants :

Chef de file dans le domaine des médias spatiaux et lauréat de prix Emmy Awards, l'entreprise Studios Félix & Paul est un créateur d'expériences de divertissement immersif destinées à un public mondial.

L'entreprise combine sa plateforme technologique en instance de brevet et son expertise créative pour donner vie à plus de 35 expériences immersives révolutionnaires. Sa feuille de route comprend notamment :

des collaborations avec des organisations et des personnalités de renommée mondiale, comme la NASA, SpaceX, le président Barack Obama et Michelle Obama , LeBron James , le président Bill Clinton , Eminem, Wes Anderson , Brie Larson, Jeff Goldblum , Bill Murray et plusieurs autres;

des créations originales comme la série Space Explorers, Traveling While Black, MIYUBI, la série Nomads, Strangers avec Patrick Watson et la série The Confessional;

des productions avec des franchises établies comme Jurassic World, le Cirque du Soleil ainsi que Wild et Isle of Dogs de Fox Searchlight.

Studios Félix & Paul est le seul média au monde à avoir été reconnu comme un « partenaire officiel de mise en œuvre » par le laboratoire national de la Station spatiale internationale.

